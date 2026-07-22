Подразделения Минобороны России уничтожили за ночь 242 украинских дрона

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночь с 20:00 21 июля по 8:00 22 июля системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно нейтрализовали 242 беспилотника самолетного типа, направленных Украиной в сторону мирных городов России.

Эти аппараты были сбиты над обширной территорией, включающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым, а также над Азовским и Черным морями.

Наши войска, в свою очередь, провели ряд успешных ударов по украинским портам и военным объектам в Одесской области, которые используются ВСУ для переброски вооружения и военной техники. В ходе этих операций были уничтожены два морских судна, находившиеся в пути, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесском порту, применявшиеся для разгрузки и хранения арсеналов.

Кроме того, были поражены резервуары с топливом, предназначавшиеся для украинских формирований. Под удар также попал логистический узел компании «Новая почта» в Одессе, служивший для транспортировки военных грузов. В населенном пункте Ковалёвка российскими силами была уничтожена украинская батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.