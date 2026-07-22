Александр Сырский Фото: REUTERS.

Смена военного командования на Украине прошла не в теплой и не в очень дружественной обстановке. Бывший министр обороны Незалежной Михаил Федоров не удержался от того, чтобы пнуть поверженного противника.

— Позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил его за защиту Киевской области, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это важная часть истории Украины, — сообщил Федоров с плохо скрываемым торжеством.

Впрочем, Сырский в долгу не остался. Не имея фактической возможности ответить непосредственно бывшему министру, он опубликовал гигантский по объему пост с якобы напутствием своему сменщику генерал-майору Михаилу Драпатому, в котором перечислил все свои заслуги. Большую их часть, как и следовало ожидать, заняло перечисление побед несуществующих.

Как рассказал Сырский, он отстоял Киев в 2022-м году, а вовсе не Россия отвела войска по просьбе посредников для подписания парафированных мирных соглашений, достигнутых в Стамбуле. От которых Киев потом по инициативе Бориса Джонсона отказался. Кроме того, Сырский «уничтожил «Вагнер», а не сдавал город за городом отрядам этой военной компании. В заслугу себе Сырский ставит и «Курскую операцию», когда ВСУ в результате украинской авантюры захватили часть территории этого региона, уничтожили и захватили большое количество мирных граждан из числа местных жителей, а в итоге были разбиты и выброшены назад, понеся гигантские потери в более чем 70 тысяч человек личного состава ВСУ. При этом, Сырский продолжает утверждать, что в результате этой операции ВСУ пополнили обменный фонд пленными, но обходит стороной то обстоятельство, что гораздо больше пополнили этот фонд для российской армии.

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Практически по каждому пункту Сырский врет так, как будто его персональным наставником в этом деле был лично украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Отдельного упоминания достойно его утверждение, будто бы под его командованием ВСУ вытроили необычайно эффективную систему ПВО, которая «сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось непостижимым». Про то, что украинская ПВО стала сбивать в первую очередь жилые дома в украинских городах, как и про практически полное бессилие этой самой ПВО против российской баллистики, а сейчас стали прилетать и гораздо более медленные крылатые ракеты, не говоря уже о беспилотниках, Сырский говорить не стал. Но особый упор Сырский сделал на то, что он передает армию, которая «сегодня наступает».

— В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает, — заявил Сырский, но опять не рассказал, где находятся эти территории, на которых ВСУ одерживает «перемогу» над Россией. — Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть.

Смысл такого заявления Сырского понятен. Записывая себе в заслуги победы, которые существуют только в воспаленных мозгах украинских патриотов, особенно, в том, что касается якобы наступления ВСУ, экс-главком устанавливает планку для своего сменщика. Ни для кого не секрет, что положение у ВСУ очень тяжелое, украинская армия в реальности отступает практически на всех направлениях, но слово про «наступление» прозвучало, опровергать его никто не стал, в том числе и новый главком Драпатый, поскольку это противоречит установкам, полученным от Зеленского. А это значит, что следующие отступления ВСУ и освобождение новых населенных пунктов российской армией будут уже на совести Драпатого. И ему не удастся в качестве оправдания использовать даже тот факт, что его назначили с нарушением всех норм, предусмотренных украинским законодательством. Впрочем, Зеленский давно уже, похоже, живет по тому принципу, что день, прожитый без нарушения закона, прожит зря.

Сам же Сырский в завершение своего поста в очередной раз поклялся в верности режиму Зеленского.

— Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа - война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до победы, — заявил этот выпускник Московского военного училища, от которого отказалась после его предательства вся родня. Только, как бы ни старался Сырский, как бы ни выворачивался наизнанку, стремясь убить побольше граждан своей бывшей страны России, как бы еще не получал по морде от «укропатриотов», своим для украинских нацистов-бандеровцев этот перевертыш все равно никогда не станет. Они его даже хоронить не будут, просто кинут гнить в канаве.

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