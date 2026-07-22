Мерц сделал неожиданное заявление о России: что оно значит

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно сообщил, что в экономике Германии все не слава богу, и одна из причин - разрыв с русскими, которые десятилетиями обеспечивали немецкую промышленность дешевыми ресурсами, прежде всего, газом.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором Центра политического анализа, доцентом Финансового университета при правительстве России Павлом Данилиным.

ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

- Анализируя причины внезапного «прозрения» канцлера, вы копнули глубоко, в 2013-й год.

- Честно признаюсь, я долгое время злорадствовал, что закрыли то или иное предприятие в Германии.

- Да, но какие-то не закрыли, а перевели на военные рельсы.

- Да, Helsing, например, не закрыли и производят там беспилотники. При том ведь прикрытых или «урезанных» было действительно много. Начиная от ThyssenKrupp, заканчивая BASF, Bosch, да что только там ни позакрывали! Я даже табличку составлял, что из реально крупных предприятий увольнения прошли по 200 тысячам хороших специалистов.

- Целый город профессионалов сократили?

- Реально хорошие специалисты были выброшены на улицу. Но потом я сел и задумался: а если это не просто дурость? Так же, как, например, сокращение страховых обязательств, сокращение социальных обязательств, которые происходят по всей Европе.

В ЧЕМ ВАША СТРАТЕГИЯ?

- Речь идет о чем?

- Не только о поднятии пенсионного возраста, который прошел по всей Европе, несмотря на протесты. Причем сделали это достаточно жестко, не так, как в нашей стране.

- Почему так?

- Молодого населения становится меньше, которое должно обеспечивать старшее население. Если это все не просто дурость, так, может быть, это план, стратегия?

- Ну и какие черты стратегии вырисовываются?

- Если мы посмотрим на будущее Старого Света, то оно видится довольно-таки мрачным. Своих ресурсов Европе явно не хватает. Народу много. Возможность производить достаточный объем пищи есть, но только и исключительно при использовании очень дорогих на нынешний момент удобрений, которые суть тоже энергия. Современные удобрения - это то, что производится при использовании огромного количества энергоресурсов. И в этом контексте около полумиллиарда человек на достаточно небольшом континенте, при отсутствии своих источников энергии, источников других ресурсов - железо, уголь - всего этого очень мало для нормальной жизни, ну и как они могут планировать свою стратегию существования на 50-100 лет? Только одним способом - ограблением России. Дальнейшей колонизацией того, что было на постсоветском пространстве.

ТАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

- Мы очень долго продавали им очень много энергоресурсов весьма дешево – ну и что им мешало и дальше просто покупать?

- Не то, чтобы очень дешево - мы продавали им, как правило, по рыночной цене. Просто мы продавали бесперебойно. Всегда выполняли обязательства. Шли на долгосрочные контракты – и это выходило для них подешевле, иногда. Что мешало «просто покупать»? Та же самая стратегия. Стратегия на 100-150 лет. Ведь дешево это сейчас, а через 10 лет будет дороже. Дешево сейчас, а через 20 лет Китай вырастет - и тоже будет потреблять. Вопрос - хватит ли у русских возможностей поставлять в Европу, в Китай и так далее, а у Европы хватит ли ресурсов для того, чтобы все время покупать?

А РОССИЯ РАСТЕТ

- Ответ есть?

- Это вопрос непростой. Если мы подходим к этому стратегически, нужна гарантия. Могли ли они иметь такую гарантию, учитывая, что все меняется в этой жизни, и Россия растет? Россия по экономике еще в 2014 году, если бы не санкции, должна была бы медленно, но перегнать Германию. В итоге мы Германию перегнали в 2022 году.

- А мы перегнали Германию? По каким показателям?

- По ВВП, по ППС мы перегнали Германию. Мы стали четвертой экономикой мира. После Китая, Соединенных Штатов, Индии. А после нас идет Япония. По паритету покупательной способности. Это не моя оценка, это мировая оценка.