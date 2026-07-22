Чего добиваются Запад и Киев новой серией ударов по России: «Операция закончится к концу июля»

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока в Европе продолжают рассуждать о войне с Россией, ВСУ продолжают наносить удары по складам маркетплейсов на российской территории — после Тамбова и Подмосковья прилетело на Кубань и Ставрополье.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ ЕВРОПА?

— У нас есть план нанесения невоенного поражения НАТО, ЕС — а у них задача какая?

— Примерно та же самая.

— Зачем они тогда к горячей войне готовятся?

— Они не готовятся к войне. В чем разница между нами и ими при схожем стратегическом замысле? Они воюют с нами при помощи прокси-армии — ЧВК «Украина». А мы воюем с их ЧВК. Здесь есть определенная асимметрия.

— Но это достаточно привычная история?

— В войнах за последние столетия асимметрия — да, присутствует. Если у осьминога отрезать щупальца, это будет просто грязная клякса на воде. Это тоже имеет понятный военный замысел — ликвидировать прокси-армию у Европы.

— Так значит, Европа не собирается с нами воевать?

— Есть свидетельства людей, которых трудно заподозрить в предвзятости, в дезинформации. Например, известный в мире биржевых маклеров Армстронг, которого президенты больших стран призывают для консультаций, в конце прошлого года общался с Макроном. И он говорил, что Макрон верил в то, что Россия сдастся.

ЦЕЛЬ — РАСКОЛ

— А что этим летом они говорят?

— Уже поняв, что они проиграли на полях сражений, и они знают, что это вопрос времени — победа русских в специальной военной операции, — они пытаются нанести нам поражение через внутренние удары по России. Сегодня их основной инструмент — информационно-психологические операции. Наш Верховный говорил, что речь не об информационной войне, а об информационно-психологических операциях. Одна из них сейчас идет на спад.

— О чем речь?

— Она началась в конце апреля, несколько раз выходила на пиковые значения. Ее фоновым сопровождением являются дальние удары беспилотников по территории России, которые обслуживают информационно-психологическую операцию. Они верят в то, что смогут внести раскол в наше общество.

— Каким образом?

— Довести при помощи создания, как они считают, невыносимых бытовых условий наше общество потребления до протестов. Если у нас задержки рейса в аэропорту, то мы сначала злимся на руководство аэропорта. А потом на Минтранс, а потом на верховное командование. Они на это рассчитывают. Но данная операция идет на спад. Она закончится к концу июля. Потом следующая начнется.

ПОДКОП ПОД ВЫБОРЫ

— Какая?

— Под наши выборы. Я уверен, что они попытаются нанести удар. У нас же информационно открытое общество. Мы же заранее публикуем все адреса избирательных участков. И они найдут такие, по которым не страшно бить, с точки зрения даже западников, ну, чтобы не в школах, а в других учреждениях. И попытаются нанести удары по этим избирательным участкам за неделю-полторы до выборов.

— Цель какая?

— Простая — максимальное снижение явки. Запугать население перед выборами. А потом они скажут: видите, народ власть не поддерживает, люди даже на выборы не ходят. Так работает эта машина. Это сегодня их основной стратегический замысел — внести раскол. На поле боя их усилия ничего не изменят — ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Это только вопрос времени, короткого времени. Сейчас они предпринимают информационно-психологическую диверсионную атаку, но она невероятно массированная.

УДАРЫ ТРОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

— Вы имеете в виду удары по складам маркетплейсов?

— Конечно. Это удары тройного назначения. Во-первых, тот факт, что они могут дотянуться. Они же сами расскажут, что мы «ничего не защищаем», что у нас противоречия между властью и бизнесом, бизнес ждет, когда власть его защитит. А власть говорит, что у вас частный бизнес.

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

— Бизнесу, кажется, разрешено закупать средства ПВО, но управлять ими могут только военные.

— Это разумно. Как такое серьезное оружие отдавать в руки безответственного, с точки зрения государства, частного бизнеса? Я не личности характеризую этим термином, а государственный правовой статус. Они безответственны в вопросах войны и мира. У них нет такой ответственности. Она не предписана им.

— То есть: если хотите защитить свой бизнес, покупайте зенитно-ракетные системы, но управлять ими будут военные?

— Да. Государство должно было пойти на определенные поблажки в этом смысле. Может, дойдет и до того, что разрешат и за рубежом закупать эти системы ПВО. Но контролировать их должны военные. Да, частная охранная компания может обслуживать это предприятие и даже обслуживать вооружение, но за гашеткой должен сидеть человек в погонах. А не охранник дядя Вася, который получает 60 тысяч рублей даже во время войны. И претензии к государству со стороны крупного частного бизнеса, что, мол, его не защищают от ударов с неба, на мой взгляд, безосновательны.

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