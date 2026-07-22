Украина не просто обречена в будущем, ее не существует фактически уже сейчас. Фото: REUTERS.

Теперь уже бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко буквально перед своей отставкой озвучила цифры реального населения страны, которое осталось проживать, а вернее, доживать на ее территории. Свириденко, конечно же, напрямую эту цифру не обозначала, но получилось так, как получилось. Она сообщила, что программой «Зимняя поддержка» на Украине воспользовались 17,8 млн человек. Напомним, по этой программе граждане Украины от мала до велика могут получить 1000 гривен для подготовки к зиме. Все – старики, дети, военные, даже приезжающие из-за рубежа для этих целей беженцы из сопредельных стран. Хотя кто в здравом уме рискнет для получения каких-то 23 долларов США лишиться пособия, получаемого в стране пребывания?

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко . Фото: VALDA KALNINA/ТАСС

Судя по всему, это данные за прошлый год, и приплюсовав к ним тысяч двести тех, для кого эти 20 баксов не значат ничего, мы получим реальное количество населения Украины на конец прошлого года. Примерно 18 миллионов человек. А потому надо отбросить в сторону все спекуляции про 30 и 25 миллионов украинцев, проживающих в стране.

Это уже невосполнимая и неисправимая демографическая катастрофа, которая напрямую влияет га все стороны жизни - экономику, образование, логистические возможности, непосредственно на демографическую составляющую в отношении воспроизводства населения и т.д. Но ситуация еще более жуткая для страны, если посмотреть на динамику.

С начала года число пенсионеров на Украине сократилось на 190 тысяч человек. За полгода. И понятно, куда эти люди делись. За год будет 380-400 тысяч убыли населения за счет только этой категории, без учета уезжающих за границу и погибших ВСУшников. А по новой статистике на одного родившегося младенца на Украине приходится 3,55 умерших человека. Еще в прошлом году этот коэффициент составлял 3, но за полгода также вырос, причем, значительно. И самое показательное в этой статистике, что наибольшее падение рождаемости отмечается не на прифронтовой территории, а в глубоком тылу – на Западной Украине и в Киеве, где убыль населения выросла в столице сразу на 44%.

На этом фоне украинские власти с гордостью отчитались, что средняя пенсия в Украине выросла до 7273 гривен. Правда, и тут мало кто обратил внимание, что каждый четвертый пенсионер получает меньше 4 тысяч гривен в виде этого пособия. Мало роста цен на все продукты, так еще и государство поднимает тарифы на все: на проезд, на электроэнергию, на воду. Цена на последнюю в 10 областях Украины уже выросла, причем, не на какие-то проценты, а в 2-3 раза. После оплаты коммунальных услуг у значительной части пенсионеров на жизнь остается сумма, прожить на которую даже в режиме жесткой экономии практически невозможно.

А есть еще и гигантская армия бездомных. Нет, по официальным данным Министерства социальной политики, на 1 января 2026 года в Украине насчитывался 12 451 бездомный. Но реальная цифра выглядит совсем иначе. Исследование благотворительного фонда «Деполь Украина», проведенное совместно с социологами, показало, что реальное количество людей без постоянного жилья составляет примерно миллион человек. Причем, 40% из них - это ВПЛ, временно перемещенные лица, то есть эвакуированные, получающие минимальное пособие, на которое невозможно снять жилье, а не менее 33% - это инвалиды, значительную часть которых составляют инвалиды войны, получившие увечье на фронте.

И здесь также есть ресурс для увеличения числа бездомных. Не только за счет все новых инвалидов войны, но и за счет новых эвакуированных, поскольку украинские власти чуть ли не каждый день объявляют принудительную эвакуацию населения из все новых и новых населенных пунктов находящихся под ее контролем в ДНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и даже Черниговской областях. Вот только ресурсов для обустройства этих людей в эвакуации у Киева нет. Получается, что их вывозят для пополнения армии бездомных.

В такой ситуации даже власть с мужами семи пядей во лбу и в мирной ситуации может не справиться с трудностями, стоящими перед государством. Что уж говорить про условия конфликта и с командой из комиков, воров-коррупционеров и комиков-коррупционеров во главе страны.

Украина не просто обречена в будущем, ее не существует фактически уже сейчас. Она уже превратилась в призрак некогда богатой и перспективной страны. Пока остается висеть на одном гвозде только перекошенная вывеска с названием. Но и ее неизбежно сорвет с этого гвоздя. Если это сделает русская армия, все случится быстрее и с меньшими потерями. Если вывеску сорвет ветер времени, то Украина сдохнет в мучительных корчах и рвотных судорогах, заблевав всех своих соседей.

Результат все равно неизбежен и необратим.

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