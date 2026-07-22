Михаил Дегтярев: Гимн России в этом году на международных соревнованиях звучал уже 250 раз!

Министр спорта России Михаил Дегтярев в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пришел на Радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на самые острые вопросы

О снятии санкций

— Михаил Владимирович, главная тема нашего разговора — это снятие со стороны МОК всех санкций по отношению к российским спортсменам. Честно говоря, еще несколько месяцев назад мы в возможность такого скорого решения не верили.

— Я вам больше скажу, никто не верил, в том числе в окружении моем. И крупные политические фигуры, с кем я говорил, тоже не верили. Почему? Объясню. Потому что отвыкли от хороших новостей, отвыкли от такой хорошей дипломатии. А мы назвали нашу операцию «наступательной дипломатической операцией». И действовали по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по восстановлению прав наших спортсменов.

Министр пришел в «Комсомолку» одетым по-спортивному: на футболке Михаила Дегтярева - легенда советского спорта, борец Иван Ярыгин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— А Михаил Дегтярев верил в это?

— Не просто верил. Мы все делали, чтобы это случилось. Но хочу объяснить на пальцах, чтобы вы понимали: это всего лишь восстановление справедливости и возвращение к нормальности. Мы не требуем никаких особых отношений к России и к нашим спортсменам. Мы не требуем кого бы то ни было наказывать и выгонять. Мы просто попросили вернуть нам свое место. И сделали все для того, чтобы это произошло.

— Но это первый шаг, пусть очень большой и определяющий. Что далее?

— Продолжение работы. Сейчас будет так называемая имплементация решения МОК уже международными федерациями. Не везде гладко. Хотя уже после решения МОК четыре федерации быстро нас вернули. Это и пятиборье, и гандбол, волейбол, настольный теннис. И эта работа будет продолжаться дальше. У нас есть вопросы, например, по антидопинговому обеспечению тех спортсменов, кто возвращается после долгого перерыва. А с той стороны есть некоторое недоверие.

— Только лишь недоверие? Или попытка использовать этот аргумент как оружие, чтобы тормозить наше возвращение?

— Да, кем-то явно будет использоваться и как оружие. Это абсолютно понятный для нас процесс. Вообще сами санкции против россиян — что это по своей природе? Это дискриминация и недобросовестная конкуренция. Я об этом не раз говорил. Это все фейковые чемпионы, кто без наших соревновался и выигрывал. Мы это доказали, в том числе объяснили и во время личных встреч (с представителями МОК и международных федераций. — Ред.).

— Несколько федераций прямо-таки яростно сопротивляются нашему возвращению. Биатлон, та же легкая атлетика…

— Да, это самые отмороженные. По биатлону мы уже в суде, там идет разбирательство. По легкой атлетике ждали июльского совета Международной федерации легкой атлетики. Решения совета для нас отрицательные. И теперь уже юридически мы имеем все возможности эти решения оспаривать. С иском туда идет Всероссийская федерация легкой атлетики. Плюс мы поддерживаем отдельно российских атлетов, которые идут в суд в индивидуальном порядке. Наши швейцарские адвокаты работают.

— Сколько времени это может занять?

— Процесс идет. Он может занять месяц, может, две недели, может, полгода. А может, завтра. Опа! И будет такой же сюрприз, как 7 июля.

— Как МОК относится к таким демонстративным шагам той же World Athletics? Того же биатлона?

— Я, конечно, за всю организацию не могу говорить — там 104 члена, есть руководство. Но во время переговоров слышу раздражение и недоумение.

Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам — это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? «Англичанка гадит»? Вот сейчас гадит англичанин. Конечно, МОК свой авторитет будет отстаивать. Где-то публично, где-то непублично, тихо.

«Будем искать обходные маневры»

— МОК на днях дал понять, что не свернет с выбранного курса на реинтеграцию российского спорта.

— Да, они будут стоять на этой позиции. Попробовали там что-то кукарекнуть европейцы — обгадились. На этом же месте, когда призвали Евросоюз не финансировать МОК. Неделю шумели, а потом Еврокомиссия заявила, что она не финансирует МОК и ей не от чего отключать МОК. Все посмеялись над клоунадой. Так европейцы становятся маргиналами в спортивном мейнстриме. Их голос звучит громко, шумно, но малорезультативно.

— Европа не смогла МОК лишить финансирования, но гадить-то могут по-разному — те же визы не давать.

— Конечно, нам иногда затягивают выдачу виз, где-то отказывают спортсменам. Мы всю эту работу модерируем. Отбиваем, через другие европейские страны иногда удается наших ребят забросить. Помните, как Италия нашим паралимпийцам грозила в визах отказать перед Играми-2026? Дураки они! Наши уже месяц были в Италии и готовились к стартам. Пока все шумели, они уже заехали. И потом как миленькие все итальянцы вставали под гимн России после наших побед.

— Вас больно ранит, как министра спорта и председателя Олимпийского комитета, когда запрещают наш гимн, наш флаг?

— Конечно, это ранит, как и всех россиян. Но мы одерживаем победу за победой. И флаг у нас с начала года поднялся на международных стартах уже более 400 раз. А гимн прозвучал 250 раз нарастающим итогом! А по поводу виз. Будем здесь искать обходные маневры. На каждый подобный инцидент (мы теперь в эпистолярный жанр юридический перешли!) пишем жалобы в федерации, в МОК и в МИДы этих стран.

На недавнем финале Кубка мира по художественной гимнастике в Милане наши девушки уже выступали в форме сборной России и Арина Ковшова выиграла одно серебро. Фото: Valerio Origo/Keystone Press Agency/globallookpress.com

«Развенчиваю фейки»

— Недавно вышли публикации, в которых утверждается, что МОК попросил вас найти себе замену на посту главы ОКР, чтобы уйти от совмещения с государственным постом министра спорта. Это правда?

— Бред полный, полная ахинея. Сейчас раскручивают три фейка. Я про каждый расскажу.

Первый: якобы МОК поставил условием, что Дегтярева надо куда-то там передвинуть с поста председателя ОКР. Это бред. Этого нет. Олимпийская хартия разрешает министру возглавлять Олимпийский комитет при условии, что он избран на этот пост путем голосования. Что и было сделано в декабре 2024 года. Плюс есть модели такие же, как у нас. Это Китай. Там министр спорта Гао Чжидань, мой хороший коллега, друг, приятель, возглавляет Олимпийский комитет Китая. В Саудовской Аравии министр возглавляет Олимпийский комитет. Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан — главы государств, то есть президенты стран, возглавляют Олимпийский комитет. В недавнем прошлом и в Белоруссии была подобная модель. Кстати, в КНДР тоже министр Ким Иль Гук — президент Олимпийского комитета Северной Кореи.

Поэтому это все ерунда. И этот вброс раскручивается нашими чудиками, моими, видимо, внутренними оппонентами.

— Второй фейк?

— Второй фейк попробовали запустить, но тоже посыпались. Что мы, Олимпийский комитет России, якобы отказались от новых территорий… Ну просто бред сумасшедшего! Первое: Олимпийский комитет вообще не может от чего-либо отказываться. Наша работа проводится на территории России, которая закреплена в Конституции. Точка! Мы провели административную реформу, это правда, и исключили все 89 Олимпийских советов, их ликвидировали. Это такая была рудиментарная сеть организаций из двух-трех активистов, которые проедали деньги якобы на пропаганду олимпийских ценностей. Все это хозяйство ликвидировали, почистили. Никто даже не заметил. Ни один губернатор мне не позвонил, ни один министр спорта региона ко мне не обратился. Поэтому да, 89 подобных советов мы исключили, их больше нет. В том числе четыре в новых исторических регионах. Вот и все, вот и весь фейк. Те, кто разгоняет, что мы от чего-то там отказались, это просто идиоты. Или лжецы и враги.

— Третий миф?

— То, что мы за что-то там платим МОК. С призывами — хватит платить! Не мы платим МОК — МОК платит нам. Как и другим олимпийским комитетам и федерациям, перераспределяя прибыль, которую получили за продажу телетрансляций и коммерческих прав. Вот сейчас пойдет единовременная выплата в 10 тысяч долларов тем спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Милане. Мы сейчас ждем эти деньги.

Михаил Дегтярев: "С начала года наш флаг поднимался на международных стартах уже более 400 раз" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Путь на Олимпиаду-2028

— Сейчас начинаются отборы на Олимпиаду-2028. У Минспорта и ОКР есть план подготовки к ним?

— Конечно. В этом году у нас начинаются отборы по 22 видам спорта. Самый сложный кейс, наверное, будет футбольный пока. А по остальным командным процесс пошел. Волейбол, в водном поло нам удалось прорваться еще до решения МОК. Поэтому все будет нормально. Разумеется, мы следим, если не хватает денег, Российский спортивный фонд добавляет их федерациям на конкурсной основе. Не на автомате, как раньше.

— Там много денег?

— По летней программе только на этот год у нас 2,8 миллиарда на федерации распределили на конкурсной основе под программы. Это только 2026 год. Подготовка к Олимпиаде — это значительно более дорогое удовольствие. Денег, конечно, прилично будет потрачено. Но это того стоит. Демонстрация флага, победы наших спортсменов — это гордость страны, это ее репутация. И для развития всего спорта это необходимо. После наших побед в секции приходит больше детей. Потому что чемпионы для чего нужны? Они как звезды сияют. А дети должны смотреть наверх и стремиться к звездам.

— Внутренний отбор на Олимпиаду-2028 у нас в стране уже начался?

— Для нас главный старт этого года — это Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Прошу учесть, прошу следить, прошу освещать победные результаты с 1 августа по 30 сентября в 7 регионах России. Открытие у нас будет в Екатеринбурге на День физкультурника, 8 августа. За 2 месяца у нас 14 тысяч спортсменов, 2 тысячи судей и тренеров примут участие по всем олимпийским дисциплинам плюс самбо — наш национальный вид борьбы.

Результатом Спартакиады будет попадание в предварительные списки на отбор к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Все сильнейшие участвуют.

Михаил Дегтярев: "Для нас главный старт этого года — это Спартакиада народов России" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«По хоккею мы пошли в суды»

— Чемпионат мира по футболу, знаем, смотрели. Как относитесь к тому, что после звонка Трампа президенту ФИФА Инфантино отменили дисквалификацию игроку сборной США?

— Здесь я могу встречно задать вопрос. А как вы относитесь к тому, что иностранное государство похитило законно избранного президента Венесуэлы из его спальни? Вместе с женой? Или как мы относимся к тому, что ракетно-бомбовым ударом убили верховного правителя Ирана? Это дичь просто. Вот и мой ответ на ваш вопрос. Спорт — это отражение жизни.

— Футбол у нас в стране один из самых популярных видов спорта, как и хоккей. Как там обстоят дела по возвращению наших футболистов, хоккеистов? Сборных? Клубов?

— По хоккею мы пошли сейчас в суды. Все, там движение пошло. И мы одержали же победу в дисциплинарном комитете еще до решения МОК. Это было досудебное разбирательство. И все решения Международной федерацией хоккея по дискриминации нашей сборной отменены. Там логика юридическая сложная. Но мы будем действовать через суд.

В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА.

Флаг России перед началом товарищеского футбольного матча сборной в Китае. Фото: Wang HE/Getty Images

— Может быть, рассмотреть опять ту самую идею, которая не раз уже выдвигалась, о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола из европейской?

— Я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Сейчас скажешь, и все побегут. Я могу лишь сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Шахматная федерация России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах.

В футболе же думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее.

«Не понимаю Плющенко»

— Международная федерация фигурного катания выпустила драконовские требования: сообщают, что там надо подписывать добровольный отказ от флага, согласие на проверки…

— А их кто-нибудь читал, эти требования?

— Нет, это неофициальная информация.

— Ерунда это полная, а не информация. Никаких там нет драконовских требований, самые стандартные. По поводу фигуристов процесс тоже идет непросто. Всемирный союз ISU — International Skate Union постепенно смягчает позицию. В моменте ожидать, что сразу завтра все всем вернут, не надо. Я всегда об этом говорю. Постепенно. То, что вообще начали потихонечку давать квоты и фигуристам, и конькобежцам, хороший знак, курс, его надо поддержать.

— Но пока только как нейтральным спортсменам.

— Тысячу раз говорил, если есть хотя бы малейшая лазейка и возможность спортсмену ехать, надо этим пользоваться.

— А есть и те, кто меняет спортивное гражданство. Много таких?

— Немного. Единицы, и гремит каждый случай, в прессе и под давлением общественности находится. Последний кейс — сын Евгения Плющенко. А сам Евгений, я знаю, высказался странным образом.

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Вы о высказывании Плющенко, что российские фигуристы деградируют?

— Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей.

Министр спорта Дегтярев: "В моменте ожидать, что сразу завтра все всем вернут, не надо. Я всегда об этом говорю" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Зачем министру спорта французский?

— Мы знаем, что вы сейчас изучаете французский язык.

— Конечно, это же официальный язык МОК. Так-то я свободно на английском говорю. Встречи проводить надо. Лицом к лицу спрашивать с них, я имею в виду с международных спортивных чиновников, откуда такие дискриминационные меры, ставить на вид.

— Глаза-то они опускают?

— Опускают. И не просто опускают. Результат-то уже налицо. Поэтому такая дипломатическая наступательная операция будет продолжаться, но расслабляться не будем. У нас много врагов, я имею в виду в мире. Обычно по врагам судят о самом человеке. Чем более, как это сказать, могущественные враги, тем человек более авторитетный. Так и с Россией. Если вся Европа, все страны НАТО ополчились на нас, весь Запад так называемый, значит, мы большие и сильные и нам завидуют. Так же и в спорте…

Подтягивания с энциклопедией

— Вы обычно рассказываете, как поддерживаете себя в форме.

— Турник дома у меня. Десять раз я подтягиваюсь спокойно.

— А почему так мало?

— А зачем больше-то? Чтобы быть сильным, надо не количеством брать, а весом. Это же закон. На ноги — дополнительный вес. Рюкзачок с книгами нагрузить. Энциклопедию — Большую советскую. И десять раз подтянитесь. Отжимания тоже всем советую. Планочку. Можно сына младшего взять.