Алексей Воробьев продал тайный особняк в Голливуде за 125 млн рублей

Алексей Воробьев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Известно, что 38-летний Алексей Воробьев более 10 лет живет между Америкой и Россией. За это время артист успел обзавестись недвижимостью за бугром. По информации некоторых источников, совсем недавно Воробьев продал скрытый от глаз общественности дом в Лос-Анджелесе за 125 млн рублей.

Говорят, что вилла была выставлена на продажу еще в прошлом году. Изначальная цена составляла 2 млн долларов, однако интереса к дому не было. Потому владельцу пришлось снизить стоимость до 1,6 млн долларов. После чего покупатель нашелся, а затем была проведена сделка.

По сведениям SHOT, особняк в Голливуде Алексей приобрел в 2021 году вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек. Цена составила 1,765 миллиона долларов. Соседями певца и продюсера стали такие голливудские звезды, как Джаред Лето, Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо.

Дом площадью 237 квадратных метров имеет два этажа и выполнен в испанском архитектурном стиле. После покупки дорогая недвижимость сдавалась в аренду за 8 тысяч долларов ежемесячно. А спустя три года владельцы получили штраф в размере 518 долларов за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Впрочем, проданная вилла была не единственной недвижимостью Воробьева в Америке. У артиста также имеется дом, купленный в ипотеку совместно с Гечмен-Вальдек в 2021 году. В настоящее время певец проживает в особняке вместе со своей супругой Аидой Гарифуллиной. Добавим, что пара познакомилась в 2024 году на съемках шоу «Фантастика» и тайно поженилась весной 2025 года.