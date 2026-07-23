Почему сидеть у телевизора опасно для здоровья: ответ удивит

Сидячий образ жизни, особенно если он изо дня день монотонный, не только способен повысить риск развития болезни Альгеймера, но даже уменьшает объем мозга! Фото: Ольга ЮШКОВА.

В журнале Alzheimer’s & Dementia опубликовано новое исследование, еще раз убедительно доказывающее, что сидячий образ жизни, особенно если он изо дня день монотонный, не только способен повысить риск развития болезни Альгеймера, но даже уменьшает объем мозга!

Речь идет о сравнении снимков МРТ двух групп пациентов – тех, кто много времени проводит, сидя перед телевизором, и тех, кто вынужден вести сидячий образ жизни на работе перед компьютером.

Группа ученых из университета Южной Калифорнии в течение 24 лет проводили опросы людей среднего и пожилого возраста (участие принимало более 1700 человек), и сравнивали структуры головного мозга.

Выяснилось, что у тех, кто часто смотрел телевизор, лобная и затылочная доли мозга, а также гиппокамп были меньше, чем у других. Эти структуры отвечают за память. Также у любителей посидеть перед теликом чаще выявлялись повреждения белого вещества мозга, причем такие изменения были связаны с повышенным риском инсульта, деменции и снижения когнитивных функций.

Интересно, что сидячий образ жизни на работе не так влиял на изменения в мозге. Скорее напротив: у тех, кто постоянно решал служебные задачи, мозг оставался более объемным и здоровым, чем у тех, кто проводил дни, залипнув перед ТВ. Авторы исследования предполагают, что дело в характере занятий: интеллектуальная нагрузка во время работы может некоторым образом компенсировать негативные эффекты длительного сидения.

«Чаще всего клинические исследования сообщают о влиянии разных факторов на возникновение определенных заболеваний. Известно, что риск развития болезни Альцгеймера значимо возрастает при низком уровне образования, недостаточной интеллектуальной активности, малоподвижном образе жизни.

Связь вполне понятна, ведь любая активность, а особенно новая, заставляющая человека активно размышлять и генерировать мыслительный процесс, помогает создавать нейронные связи, способные брать на себя функции в том числе пораженных нейронов в мозге. Из чего следует вполне очевидный вывод: хочешь подольше оставаться в здравом уме — нагружай мозг и тело! Чем больше новой и разнообразной информации, требующей обработки и приобретения новых навыков, заходит в голову, тем ниже риски деменции», - пишет в своей книге «У меня есть мозг невролог Иоланта Лялите. Врач также рассказывает, как сохранить здоровье мозга. Оказывается, на это могут работать даже компьютерные игры!

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