Зачем школьникам читать книги о войне и СВО: "Думать о будущем нужно сегодня"

Минпросвещения РФ включило в список патриотической литературы для школьников книги о Специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения РФ включило в список патриотической литературы для школьников книги о Специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России.

Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории - с первого по четвертый классы, с пятого по девятый и десятый-одиннадцатый.

Список состоит из таких разделов, как «О родной земле», «Историческая память и традиции», «Полководцы Святой Руси», «За наших» и так далее.

Кстати, раздел «За наших» - для учеников пятых - девятых классов, включает три книги: «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО».

Когда говорим про фильмы об СВО, мы часто слышим, что все-таки надо сначала, чтобы закончилась Специальная военная операция, прошло какое-то время, и потом уже наступило некое осмысление… И тогда уже делать фильмы, как это было после Великой Отечественной. А книг это разве не касается?

Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории - с первого по четвертый классы, с пятого по девятый и десятый-одиннадцатый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эту тему в программе Радио «Комсомольская правда» - «Что будет» - в среду, 22 июля, мы обсудили с известным политиком и общественным деятелем, экс-премьером России, президентом Российского книжного Союза (РКС), председателем Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), генерал-полковником в отставке Сергеем Степашиным…

- Сергей Вадимович, ваше отношение, как человек начитанного, в том числе, к этому решению - о включении в список произведений патриотической направленности для школьников - литературы об СВО?

- Тут сразу три вопроса, - заметил Сергей Вадимович. - Первое. Во время Великой Отечественной войны было большое количество произведений - и литературных, и фильмов - именно о Великой Отечественной.

Мы помним и Симонова, и Твардовского, и замечательные художественные фильмы - «Два бойца», например.

Поэтому опыт есть.

Второе. Я считаю, надо не только дожидаться окончания Специальной военной операции, по сути дела - коллективной войны и потом издавать книги, точнее говоря, доводить их до детей.

Делать это надо прямо сегодня. Сейчас, а может быть, даже еще вчера.

Потому что, давайте говорить откровенно, сегодняшняя возможность использовать технические средства, интернет и так далее, где мозги промывают, в том числе, и нашим детям по поводу целей и задач спецоперации, - это очень серьезно, на самом деле.

Это тоже идеологическая война против наших ребят.

Поэтому здесь, конечно, должны быть те произведения, которые говорят правду.

И третье. Мы должны думать и о будущем наших поколений сегодня. Смотрите, как себя проявляют те же наши ребята на поле брани, бойцы СВО - там разные возраста есть, есть и очень молодые люди.

Поэтому сей опыт говорит о том, что без воспитания, я не боюсь старого советского слова, патриотического воспитания, никуда мы не денемся.

Это актуально, тем более, что Российский книжный союз, который я представляю, мы сделали целую подборку патриотической литературы, порядка 80 произведений различных авторов, в том числе и тех, кто писал о Великой Отечественной.

А «За наших» - это то, что касается СВО. Мы уже рассмотрели это на совещании в Минпросвещения.

Сергей Сергеевич Кравцов нас очень активно поддержал.

Еще раньше нас в этом плане поддержал и президент Владимир Владимирович Путин, который год назад проводил специальное заседание Совета (членом президиума которого я являлся) по русскому языку и языкам народов России. И там (на заседании Совета. - А.Г.) я как раз перед Владимиром Владимировичем обозначил проблему формирования школьных библиотек.

С 1990-го, вы знаете, школьные библиотеки у нас не пополнялись. И необходимо их, конечно, пополнять сейчас.

И в первую очередь литературой, которая очень востребована сегодняшним военным временем. Кстати, знаете, сколько у нас школ и школьных библиотек?

- Сколько?

- 38 тысяч. Из них 19 тысяч в сельской местности, где, кроме школьной библиотеки, книгу-то негде увидеть. Вот в чем дело-то.

- Сергей Вадимович, вы можете порекомендовать литературу по СВО? Наверняка читали. Что вам понравилось.

- Я бы все-таки в первую очередь обратил внимание на Захара Прилепина. Он первым начал писать еще до СВО о том, что происходило в Донбассе. Причем Прилепин, вы знаете, лауреат премии «Слово».

Безусловно, Максим Бахарев, Герой России, парень, который потерял много на войне, но не потерял талант писателя.

Сергей Лобанов, прекрасный поэт, тоже участник СВО, который также является лауреатом премии. У него великолепные стихотворения.

Ну и, конечно, Дмитрий Филиппов, его произведения. Он сам из Ленинграда, из Питера.

- «Собиратели тишины» - так, кажется, называется его книга, да, Сергей Вадимович?

- Совершенно верно. И сейчас он написал новую книгу - «Промзона» - это про Артемовск. Он четыре года сапером воюет, можете представить? А как пишет замечательно.

Многие сейчас говорят: о войне написать сложно, потому что это личные переживания. А вы почитайте того же Диму Филиппова или Захара Прилепина. Все честно, жестко, остро и самое главное - все правда.

- Вопрос в другом. Это подойдет школьникам, как думаете?

- Вы знаете, я тоже был школьником. И помню все книги о Великой Отечественной, которыми зачитывался. И «Улица младшего сына», и так далее. И «Повесть о настоящем человеке».

Я тоже был школьником… Что мы из школьников идиотов-то делаем? Они уже, эти школьники, в 14 - 15 лет взрослее нас с вами - «по мозгам».

- Но мышление у вас все-таки в советское время было другое. Оно сильно отличалось от «клипового».

- А давайте работать вместе. У меня внучка есть замечательная, 16 лет. Сейчас, правда, меньше читает, но все равно мы с ней беседуем, иногда обсуждаем некие книги. Того же Захара Прилепина. Правда, ей не про войну книга понравилась, а - «Собака и другие люди».

Да, для этого нужен учитель. А самое главное – семья. Папа с мамой, бабушка с дедушкой, к категории которых я отношусь, и учитель.

Но вы знаете, есть еще одна проблема, которая меня больше всего волнует сегодня. И пускай «Комсомолка» меня здесь поддерживает. Нужно все-таки школьные библиотеки пополнять. Мы попросили небольшой бюджет, 1,7 миллиарда рублей на следующий год для Минпроса. Пока Минфин денег не нашел. Ну, давайте поищем, может быть, в профессиональных футбольных клубах. Одного бразильца не купят, вот тебе и пополнение всех школьных библиотек. Правильно я говорю?

- Вы имеете отношение к «Динамо», давайте сначала «Динамо» попросим.

- (смеется) Сначала «Зенит». У нас бюджет 5 миллиардов, у них 25.

- Завидовать плохо, Сергей Вадимович.

- Я не завидую, я честно говорю. Тем более у нас есть опыт, вы знаете, какой? Два года назад Владимир Владимирович Путин из своего личного резерва выделил почти 1 миллиард рублей. И мы (причем по себестоимости, очень дешево, 250 рублей одна книга стоила) направили почти 3 миллиона томов на пополнение всех библиотек освобожденных наших территорий.

То, что мы называем Малороссией.

Есть пример…

Кстати, самое удивительное, вы знаете, все фуры до одной дошли. Я сам их провожал и очень переживал, как бы бандеровцы их не побили, не постреляли. Тем более, они по школам, вы знаете, лупить научились. Вот вам второй пример.

Третий пример, который я тоже приведу. В прошлом году по просьбе Александра Хинштейна мы в Курск направили 46 тысяч книг. Причем бесплатно. Издательства «Вече», ЭКСМО. У нас есть такой опыт.

А для школьных библиотек мы договорились, Российский книжный союз, - вые книги будут продаваться, что называется, по себестоимости. Не по 1000 рублей, не по 700, как сейчас стоит хорошая художественная литература, иногда даже больше, а по 250 - 300. Причем книжники, что называется, согласились с этим. Жду реакции товарища Силуанова на этот вопрос.

- Мы призываем товарища Силуанова ответить вам, публично желательно, чтобы мы все видели.

- Я хорошо его знаю, он очень приличный человек.

Я помню, как он помогал в Сталинграде восстановлению, я по старинке называю этот город, и памятников, и выделял средства. Но это было до СВО. Вы знаете, скупой платит дважды. Мы в этом не раз убеждались. Согласились?

- Да, конечно, безусловно. Сергей Вадимович, такой вопрос. Тут важен еще момент преподавания, подачи материала.

- Отличный вопрос.

- Разве обычный педагог по русскому и литературе способен это вытянуть и потянуть? Он вряд ли имеет отношение к Специальной военной операции. Да и прямо скажем, его отношение к операции нам неизвестно. Правда ведь? Может быть, он плохо относится? Как он это будет детям преподавать?

- Ну, во-первых, мне было интересно узнать, читали ли сами преподаватели эти книги? Первое.

Второе. Отличный вопрос, я бы сказал, отличное предложение. В связи с тем, что это все-таки будет внеклассное чтение, это не обязательная литература, это внеклассное чтение, факультатив, по сути дела.

Я ходил в школе, когда учился в Ленинграде, на факультативный урок литературы. И, как видите, по сей день люблю литературу. Поэтому, конечно, нужно привлекать и участников СВО, когда обсуждают эти книги. И - писателей, как это было в советское время, особенно во время Великой Отечественной и после нее. Приглашать военных специалистов, которые есть, ребят из военкоматов. Сейчас многие, которые повоевали, работают в военкоматах. Некоторые даже в школы пришли. Давайте эту тему и обсудим, может быть, хороший бы круглый стол сделать.

С Сергеем Сергеевичем Кравцовым мы поговорим и, может, проведем такой хороший, серьезный круглый стол именно по этой проблеме. Одно дело - объявить, другое дело - сделать. И - качественно.

- Еще и надо дождаться все-таки окончания специальной военной операции. Знаете, почему? Участники специальной военной операции по возвращению могли бы, кстати, в этом помочь.

- Многие уже вернулись. Я еще возглавляю Фонд христианского милосердия. Мы помогаем ребятам, которые пришли с войны. Кстати, этот фонд создан по решению нашего президента. Мы как раз оказываем гуманитарную помощь тем, кто вернулся, нашим священникам.

Знаете, кого еще можно привлекать очень активно? Наших священников. Четыре тысячи священнослужителей прошли поле брани. Тридцать человек погибло. Двое стали Героями России (посмертно). Вот вам пример, кстати.

- Спасибо, Сергей Вадимович.