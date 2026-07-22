Сегодня послы стран ЕС еще раз попытаются согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Сегодня послы стран ЕС еще раз попытаются согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июне. Неоднократные предыдущие попытки заканчивались ничем. Даже если удастся договориться, санкционный пакет по сравнению с первоначальной версией будет выглядеть куце: уже выпали многие меры, которые должны были «ударить» по России. Причина проста: совершенно очевидно, что санкции бьют прежде всего по самому Евросоюзу.

ОРБАНА ВСПОМНИЛИ ДОБРЫМ СЛОВОМ

В Европе даже вспомнили добрым словом бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого раньше на все лады ругали. А тут выясняется, что именно он предоставлял другим странам прекрасную возможность спрятаться за его спиной, когда при рассмотрении предыдущих пакетов угрожал заблокировать их, пока не добивался выгодных для Венгрии исключений.

Теперь, когда Будапешт при новом премьере Петере Мадьяре готов во всем соглашаться с Брюсселем, правительства европейских стран, как изящно выражается Politico, «вынуждены открыто отстаивать свои возражения».

Сейчас 21-й пакет блокирует Греция — из-за запрета на поставки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Греческая компания Dynagas эксплуатирует ледокольные танкеры для экспорта российского сырья арктического проекта «Ямал-СПГ». Причем контракты уже расписаны до 2060-х годов. По оценкам аналитических агентств, эта компания с начала специальной военной операции на Украине перевезла более 30 миллионов тонн российского СПГ стоимостью свыше $24 млрд.

На предыдущих этапах согласования из нового санкционного пакета уже изъяли меры, которые сулили убытки Франции, Италии, Германии и Португалии. «ЕС столкнулся с крахом поддержки новых санкций против России», написала в этой связи британская Financial Times. Европейские столицы «отвергают меры, которые могут нанести ущерб флагманам их экономик».

Именно Орбан предоставлял другим странам прекрасную возможность спрятаться за его спиной, когда при рассмотрении предыдущих пакетов угрожал заблокировать их Фото: REUTERS.

СЛОМИТЬ МОСКВУ НЕ УДАЛОСЬ

Предполагалось, что санкции ЕС, начиная с 2022 года будут служить не только карательным инструментом, объясняет Forbes в публикации «Разобщенность Европы подрывает антироссийские санкции. «Они подавались как демонстрация того, что ЕС сможет действовать дружно, как единый геополитический игрок, сплотившись вокруг единой стратегической цели: сдержать Россию». И что стало очевидным на пятый год такой политики?

Оценки ущерба европейской экономике за период с 2022 по 2025 годы сильно разнятся и составляют от 500 миллиардов до 1,6 триллиона евро. Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов подсчитала, что к началу 2025 года до 7% ВВП Европы ушло на то, чтобы уберечь потребителей от последствий конфликта и санкций.

А что же произошло за эти годы с Россией? Ее экономика и ВПК, вынужденно признает Forbes, продолжают функционировать относительно стабильно. Но самое главное — Россия перенастроила свои торговые каналы на рынки Азии и Ближнего Востока, стабилизировала рубль, мобилизовала промышленный потенциал.

Вывод: «Мысль, что одно лишь обострение экономических проблем — без дальнейших шагов или жертв со стороны Европы — приведет к некоторой политической перестройке в Москве, пока не подтверждается на практике».

Антироссийские санкции бьют прежде всего по самому Евросоюзу. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

«ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»

Значит, Европа должна пойти на новые жертвы? Нет, хватит, говорят в части европейских столиц. Прибалтика и финны могут сколько угодно кричать другое и требовать запретить воздух и воду в реках с востока, потому что они «заражены Россией». Но сами нам ничего, кроме собственной границы, перекрыть не в состоянии.

Нежелание ряда стран Евросоюза поддерживать более жесткие меры, чреватые ущербом их экономическим интересам, сводится к тому, что они не видят в России прямую угрозу, приводит Financial Times мнение неназванных европейских дипломатов.

«Несговорчивые страны ссылаются на национальные интересы. Разумеется, это нормально. Четыре года назад для стран Северной Европы или Прибалтики игра стоила свеч, потому что они осознали угрозу. Но сегодня другие государства считают, что оно того не стоит».

В мотивации, оказывается, все дело! Прибалты нас ненавидеть, как и бояться, не перестанут еще долго — просто они построили свою государственность на русофобии. А вот в более респектабельных странах, несмотря на все воинственные заявления их нынешних лидеров, считают, что «оно того не стоит» — и защищают свои экономические интересы.

Эксперты ожидают, что в итоге ради принятия 21-пакета санкций Греции, как когда-то Венгрии, все же предоставят исключение и ее танкеры продолжат перевозить российский СПГ.

«Тем не менее, — с явным сожалением заключает Politico, — эти уступки разрушили надежды на то, что после ухода Орбана будет гораздо проще усилить экономическое давление на Москву». Надежды рухнули, потому что дошло, пусть и не до всех, что давят на самих себя.

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