Еда как навязчивая идея: почему аппетит сильнее силы воли и можно ли заключить с ним перемирие

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Для миллионов людей борьба с лишним весом превращается в бесконечную войну, где врагом оказывается собственный организм. Стыд за «слабость воли» и попытки взять себя в руки редко приводят к успеху. И это не случайно: современная наука утверждает, что в этой битве мы имеем дело не с недостатком характера, а с мощными биохимическими процессами, которые наш мозг воспринимает как сигнал к выживанию. Чтобы разобраться в механизмах этого явления и понять, как современная медицина предлагает решать проблему, мы обратились к последним данным науки и экспертов.

Глобальная пандемия: каждый восьмой в зоне риска

Масштаб проблемы поражает воображение и давно перерос статус «эпидемии», став полноценной пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый восьмой житель Земли страдает ожирением. С 1990-х годов этот показатель более чем удвоился, и в ближайшие десятилетия он будет только расти. Более того, фактически более двух третей взрослых в западных странах имеют либо ожирение (индекс массы тела >30 кг/м²), либо избыточный вес (>25 кг/м²).

В России ситуация также далека от благополучной. По данным Минздрава на май 2026 года, ожирение диагностировано примерно у каждого четвёртого взрослого россиянина, а официально зарегистрированных пациентов с этим диагнозом — около 3 миллионов. Однако эксперты сходятся во мнении, что реальная картина гораздо серьёзнее: избыточный вес или ожирение, по экспертным оценкам, есть примерно у каждого третьего взрослого. Более того, болезнь молодеет: диагноз «ожирение» ставят сотням тысяч детей и подростков. Особую тревогу вызывает динамика: Россия входит в первую десятку стран мира по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением.

Ожирение сокращает продолжительность жизни и увеличивает риск многочисленных предотвратимых хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, гипертонию, неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП), различные виды рака, депрессию, апноэ во сне и остеоартрит.

Почему мы едим? Корни проблемы глубже, чем кажется

Принято считать, что причина лишнего веса проста: человек просто много ест и мало двигается. Но современный взгляд на ожирение как на сложное нейроэндокринное заболевание говорит о том, что факторов, ведущих к набору веса, гораздо больше, и многие из них лежат вне зоны нашего сознательного контроля.

Культура питания и доступность еды. Современный ритм жизни, обилие фастфуда, полуфабрикатов и сладких напитков делает высококалорийную еду доступной и дешёвой. Большие порции, еда на ходу, в спешке — всё это способствует перееданию, не оставляя времени на то, чтобы почувствовать сигнал насыщения.

Психологические факторы. Стресс, тревога, одиночество, скука часто «заедаются». В такие моменты еда становится способом получить хоть немного положительных эмоций. Бывает и так называемое психогенное переедание — когда человек теряет контроль и ест много за один раз, пытаясь заглушить негативные переживания.

Нарушение работы центра аппетита. Если регулярно переедать, со временем в мозге нарушаются сигналы сытости. Формируется привычка есть больше, потому что прежнее количество пищи уже не даёт ощущения насыщения.

Привычки и окружение. Семейные пищевые традиции, то, как нас воспитывали есть (например, заставляя доедать всё до конца), формируют наши привычки с детства. Мы не всегда осознаём, что едим по инерции, а не по голоду.

Почему мы мало двигаемся?

Технический прогресс, который должен был облегчить нашу жизнь, сыграл с нами злую шутку. Компьютеры, смартфоны, автомобили, бытовая техника и транспорт сильно снизили физическую нагрузку в повседневной жизни. Сидячая работа, пассивный отдых, отсутствие регулярных тренировок — всё это уменьшает расход калорий, создавая энергетический дисбаланс. К этому добавляется естественное замедление метаболизма с возрастом. Если при этом человек ест столько же, сколько в молодости, избыток калорий с большей вероятностью превратится в жир.

А что ещё может мешать?

Часто проблема не только в самих привычках, но и в том, что на них накладываются другие факторы, которые человек не может контролировать без помощи врача:

Генетическая предрасположенность. Гены могут влиять на скорость обмена веществ, склонность к накоплению жира или на то, как работает система сигналов голода и насыщения. Но важно: сами по себе гены редко приводят к ожирению без влияния внешних условий.

Гормональные нарушения. Некоторые заболевания (гипотиреоз, синдром Кушинга, инсулинома) могут усиливать аппетит, замедлять расщепление жиров или нарушать регуляцию чувства голода.

Нарушения сна. Хронический недосып нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит (грелина, стимулирующего голод, и лептина, подавляющего его), что ведёт к перееданию.

Приём некоторых лекарств. Отдельные препараты (гормональные, психотропные, некоторые антидепрессанты) могут иметь побочный эффект в виде прибавки в весе.

Изменения в самой жировой ткани. При ожирении жировая ткань меняет свою работу: она сама начинает выделять вещества, которые ещё сильнее нарушают обмен веществ (например, способствуют развитию инсулинорезистентности) и усиливают чувство голода.

Получается замкнутый круг: малоподвижный образ жизни и переедание нарушают гормональный баланс и работу центров аппетита в мозге, из-за чего со временем становится сложнее контролировать питание. А уже сам избыточный вес ещё больше усугубляет ситуацию.

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Война в голове: как воспаление отключает тормоза

Ключевой момент, который объясняет, почему «сила воли» бессильна — это хроническое воспаление, вызванное жировой тканью. Провоспалительные вещества, выделяемые жиром, постепенно преодолевают гематоэнцефалический барьер и атакуют гипоталамус — отдел мозга, отвечающий за голод и насыщение. Это приводит к тому, что нейроны теряют чувствительность к лептину — гормону насыщения. Развивается лептинорезистентность: мозг перестает «видеть», что жировых запасов более чем достаточно, и продолжает посылать сигналы SOS о голоде. Человек пытается сопротивляться, но его собственный мозг, образно говоря, «сломан» воспалением и убежден, что организм находится на грани выживания. Именно поэтому сила воли проигрывает в этой борьбе — она сражается с биохимией, которую мы не в силах контролировать усилием мысли.

Как фармакология помогает метаболизму

Современная медицина шагнула далеко вперед. Лечение ожирения перестало быть «косметической мерой», став полноценной профилактикой инфарктов, инсультов и диабета. Речь идет о препаратах нового поколения — инкретинах, которые помогают организму вырабатывать при необходимости больше инсулина, сокращать выработку глюкозы печенью, снижать скорость опорожнения желудка и, что самое главное, уменьшать аппетит, воздействуя на те самые центры в мозге, которые были нарушены воспалением.

Среди них выделяются средства на основе тирзепатида — действующего вещества, которое активирует рецепторы сразу двух инкретинов — ГПП-1 и ГИП, усиливая и взаимно дополняя их эффект. Клинические исследования показывают, что применение таких препаратов в комплексе с диетой и физической активностью приводит к значительному снижению массы тела, сопоставимому с результатами бариатрической хирургии.

Однако важно понимать: это рецептурные препараты, которые должны назначаться только врачом после полноценной диагностики.

Клинический случай: профилактика вместо лечения

В практике врачей-кардиологов всё чаще встречаются пациенты, у которых своевременная коррекция веса и метаболических нарушений помогает предотвратить развитие тяжелых сердечно-сосудистых осложнений. Показательный случай — мужчина 48 лет с избыточной массой тела, у которого были диагностированы артериальная гипертония и дислипидемия. Кроме того, у него был отягощённый семейный анамнез — инфаркты и инсульты у ближайших родственников. Это классический пример пациента высокого сердечно-сосудистого риска, которому ещё можно предотвратить серьёзные сосудистые катастрофы.

Врач назначил антигипертензивную терапию и препарат Тирзетта (на основе тирзепатида) для коррекции веса и метаболических нарушений. Снижение веса, нормализация липидного профиля и стабилизация артериального давления — процесс, который требует времени. Выраженный эффект ожидался примерно через 6 месяцев. При этом на протяжении всего лечения велся строгий контроль функции щитовидной железы, показателей желудочно-кишечного тракта и функции желчного пузыря — как до назначения препарата, так и в процессе терапии.

Этот случай наглядно демонстрирует: препараты на основе тирзепатида — не волшебная таблетка, а серьезный медицинский инструмент для предотвращения угрожающих жизни состояний. Ожирение и избыточный вес — это модифицируемые факторы риска, и их коррекция является неотъемлемой частью первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако решение о назначении такой терапии всегда требует взвешенного подхода и оценки соотношения пользы и риска.

Самостоятельный прием таких средств, купленных «с рук» или по совету подруг, опасен для здоровья. Кроме того, важно помнить: «уколоться» и забыть о проблемах не получится. Терапия работает только в комплексе с изменениями образа жизни, диетой и физической активностью, а результат требует времени и терпения.

Что делать? Первый шаг — к врачу

Если вы столкнулись с проблемой лишнего веса, имеет смысл не просто «взять себя в руки», а разобраться в причинах. Врач поможет исключить медицинские причины (гормональные нарушения, генетические факторы) и подобрать индивидуальный план. Начать можно с малого:

Измерьте окружность талии. Для женщин критический показатель — более 80 см, для мужчин — более 94 см.

Рассчитайте индекс массы тела (ИМТ). Показатель выше 25 говорит об избыточном весе, выше 30 — об ожирении.

Сдайте базовые анализы: глюкозу, гликированный гемоглобин и липидный профиль.

Только диалог с врачом, основанный на цифрах и фактах, может стать началом правильного пути к здоровью, а не бесконечной войны с собственным организмом.