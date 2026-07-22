Россия обошла Германию и вышла на первое место в Европе по производству пива

Очередной успех - Россия обошла Германию по выпуску пива и стала крупнейшим производителем этого напитка в Европе. Фото: Stockah/Shutterstock/Fotodom

Очередной успех - Россия обошла Германию по выпуску пива и стала крупнейшим производителем этого напитка в Европе. И пусть мы пока еще не впереди планеты всей по производству этого напитка, но уверенно вошли в пятерку мировых лидеров — об этом говорится в докладе корпорации BarthHaas (транснациональный производитель хмеля). Гордость переполняет бокал.

Но откуда такие достижения, ведь еще совсем недавно мы говорили о спаде производства алкогольной продукции вообще и пива в частности.

- Россия по итогам 2025 года не только вошла в число мировых лидеров по производству пива, но и стала крупнейшим производителем этого напитка в Европе, - рассказал KP.RU эксперт рынка алкоголя доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. - И это произошло не потому, что у нас случился бурный рост, а потому что Германия просела сильнее, чем мы.

Действительно, если у нас падение составило около одного процента, то в Германии — почти шесть. Но несмотря на некоторое снижение производства пива в 2025 году, рынок в России оказался более устойчивым, чем в Европе, отметил эксперт. Он выделил три основных особенности отечественного пивного рынка, которые помогли нам выйти в мировые лидеры.

- Во-первых, это высокий внутренний спрос, - пояснил доцент Черниговский. - Пиво остается самым массовым и доступным алкогольным напитком. Когда у людей меньше свободных денег, они чаще отказываются от более дорогих категорий — вина, крепкого алкоголя, импортных напитков. Пиво в такой ситуации страдает меньше.

Вторая причина - более мягкие условия работы для пивной отрасли в России.

- У пива более льготный режим по сравнению с другими видами алкоголя, - продолжил эксперт. - Розничная продажа не требует лицензии, продавать пиво и пивные напитки могут не только организации, но и индивидуальные предприниматели. Пиво маркируется через «Честный знак», а не федеральными специальными марками, как другие виды алкогольной продукции. Это снижает административную нагрузку на рынок и расширяет каналы продаж.

Третья причина - налоговый фактор.

- В 2026 году акциз на пиво и пивные напитки вырос на 10 процентов — с 30 до 33 рублей за литр, - напомнил эксперт. - Для сравнения: акциз на вина вырос со 113 до 148 рублей, то есть примерно на 31 процент. Поэтому ценовое давление на пивной рынок хоть и существует, но оно мягче, чем, например, в винной категории.

Но это не значит, что у отрасли нет проблем, остудил победный пыл эксперт.

- Общие процессы — рост цен, налогов, себестоимости и осторожность покупателей — все эти проблемы производителей и продавцов у нас тоже есть, - отметил Черниговский. - Просто за счет масштаба рынка и более мягкого регулирования падение не такое глубокое, как у части европейских производителей.

А в целом мировое производство пива упало на 0,7%, отмечают аналитики BarthHaas. То есть Россия, получается, на среднемировом уровне.

Но почему же так резко упало производство пива в Германии? Оказывается, "смежники" подвели. Дело в том, что Германия - основная поилица не только практически для всей Европы, но и для многих других стран. И общемировая тенденция на снижение потребления пива и переход на безалкогольные напитки больнее всего ударил по главному производителю. Не заказывают больше немецкого в прежних объемах.

- В 2025 году поставки немецкого пива в страны ЕС снизились на 1,3%, а за пределы Евросоюза - на 14,2%, - уточнил Черниговский.

Кроме того, безалкогольный тренд в Германии особенно силен, отметил эксперт. По его словам, доля безалкогольного пива в Германии составляет 10%, в то время, как, например, в России -3%.

ТОП-10 МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА, млрд л

Китай 35,36

США 17,49

Бразилия 15,11

Мексика 14,79

Россия 9,01

Германия 7,92

Япония 4,38

Вьетнам 4,35

Испания 4,11

Великобритания 3,89

Источник: BarthHaas, Рrofibeer.ru