Объединенная группировка ВС РФ добилась новых успехов на Запорожском и Харьковском направлениях в течение последних суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объединенная группировка ВС РФ добилась новых успехов на Запорожском и Харьковском направлениях в течение последних суток. В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодатное, а в Харьковской области штурмовые отряды группировки «Север» освободили Артельное. Села находятся под полным контролем российских военнослужащих.

За 24 часа подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 250 украинских военнослужащих, «Запад» - 210, «Южной» - 140, «Центр» - 240, «Восток» - 380, «Днепр» - 50.

Главком ВСУ Драпатый, который на выпуске из Национального университета обороны ВСУ стоял на одной коленке перед британским послом, угробил на передовой за первые сутки в должности более 1270 украинских боевиков и иностранных наемников, а также военную технику: 13 бронемашин, 10 орудий, три РСЗО («Верба» и «Град»), а также 83 различных автомашины.

Российская авиация, операторы дронов, крылатые ракеты и расчеты артиллерии успешно поразили ряд приоритетных целей. Среди них две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун», логистические центры, производственные цеха, где собирались дальнобойные дроны, объекты топливно-транспортной инфраструктуры ВСУ, а также районы сосредоточения украинских боевиков в 152 областях.

Силами наших подразделений ПВО за сутки были сбиты девять управляемых авиабомб и 808 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 22 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

186 998 - дрона.

667 - ЗРК.

30 252 - танка и бронемашин.

1 765 - РСЗО.

35 857 - орудий.

67 140 - единиц спецтехники.