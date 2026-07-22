Зеленский сменил одного мясника на другого: что ждет ВСУ с приходом Драпатого

На место Сырского главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский накануне объявил об отставке главкома ВСУ 60-летнего Александра Сырского с его должности — новым главкомом стал 43-летний Михаил Драпатый. Он воюет с 2014 года. Военный преступник, объявленный в розыск в России.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с независимым военным экспертом, основателем сайта MilitaryRussia Дмитрием Корневым.

СМЕНА МЯСНИКОВ

— Вместо одного мясника, который давно учился военному делу в Москве, главкомом ВСУ назначают другого, учившемуся недавно военному делу в Харькове?

— Надо понимать: Драпатый — это боевой офицер. Он прошел все ступеньки в Вооруженных силах Украины. Отмечен подавлением выступлений в Мариуполе. Отмечен, начиная с 2022 года, жесткостью в Харьковской операции.

— Для ВСУ это была Харьковская оборонительная операция?

— Они ее считают успешной — и она шла под управлением Михаила Драпатого. В украинском понимании, с точки зрения боевых заслуг участников боев, наверное, это один из лучших для Киева выборов. И, видимо, близкая к Сырскому по своему потенциалу фигура.

— Для нас назначение Драпатого — не самая хорошая новость?

— Нет, потому что эта фигура украинским населением, наблюдателями воспринята положительно. Там все говорят, что Зеленский сделал единственно возможный и правильный выбор. А что будет в реальности, давайте подождем. Может, Драпатый продолжат линию предшественника.

Владимир Зеленский накануне объявил об отставке главкома ВСУ 60-летнего Александра Сырского с его должности Фото: REUTERS.

ВАКУУМ ВЛАСТИ

— Сырский снят, кто-то из его замов взял командование на себя, пока новый главком войдет в курс дела. Нам это на пользу? Или процесс там налажен так, что никто и не заметит потери бойца?

— Вероятно, будет определенный, недолгий, вакуум власти. И, конечно, этим можно попытаться воспользоваться. Есть важный момент, который не упоминают.

— Это какой же?

— То, что вместе с Драпатым придет и его команда управленцев. Там будет меняться Генштаб, другие структуры. Кто-то останется на своих местах, кто-то перейдет на другую должность, кто-то покинет командные должности в ВСУ. Вакуум власти будет. И неплохо бы провести анализ возможных вакуумных пузырей и понять, как это использовать.

АМБИЦИИ ФЕДОРОВА

— Зеленский предложит 35-летнему экс-министру обороны Федорову некую другую должность. Как оцениваете данную фигуру?

— Федоров, вероятно, останется в области военных технологий. Его и назначали главой Минобороны за его успехи в развитии современных военных технологий. И он останется, вероятно, в этой области.

— На какой должности?

— Пока непонятно. При том прозвучало, что, возможно, Федоров метит в кресло Зеленского. Теоретически такое тоже возможно. Но насколько это соответствует амбициям данного политика и раскладам, которые могут быть в Киеве — это пока непонятно.

Владимир Зеленский, недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый, его предшественник генерал Александр Сырский и исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара Фото: REUTERS.

КОГДА ДАДУТ РАКЕТЫ?

— Зеленский твердит про дефицит ракет для западных систем ПВО у Украины. Насколько для них проблема серьезна?

— Это долгосрочная проблема. Возможно, ручеек ракет Patriot Киеву удастся получить к осени.

— От кого?

— США, возможно, разблокируют часть своих запасов, и дадут часть ракет Киеву. Возможно, несколько единиц. Польша пять ракет передала. Может быть, Токио придет на выручку Киеву.

— Почему японцы?

— Япония — единственная страна в мире, кроме США, которая реально производит ракеты для ЗРК Patriot. По американской лицензии.

ДОЛГАЯ РАКЕТНАЯ ДИЕТА

— Когда ситуация изменится?

— Раньше сентября—октября маловероятно, что ситуация начнет меняться. Но и дальше она долго будет сохраняться в подвешенном виде. Киев долго будет на ракетной диете.

— Пока не начнется выпуск европейских ракет Patriot под украинской лицензией?

— Если это и случиться, то не раньше, чем к лету следующего года. Возможно, позже. Либо случится какое-то чудо.

— Какое?

— Если французские комплексы SMTP с новыми ракетами вдруг смогут сбивать баллистику, и Киев сможет их получить. Тут очень много неясных вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как генерал, проигравший в Курской области, стал главкомом ВСУ: Биография Михаила Драпатого, фаворита британской короны, сделавшего карьеру на крови Донбасса

Сырский «задал планку» для своего сменщика Драпатого: приписал себе несуществующие победы и поклялся в верности Киеву