Началась встреча с заявлений Владимира Путина — в каком состоянии сегодня российская экономика. Фото: REUTERS.

Владимир Путин ответил на главные вопросы россиян: что с российской экономикой, с топливом и бензином, насколько сильны проблемы, и где мы наоборот — на коне.

Путин назвал устойчивым состояние экономики России Владимир Путин назвал состояние отечественной экономики устойчивым, а «трудности на топливном рынке носят временный характер»

В среду президент России провел совещание по экономическим вопросам. Пригласили всех причастных к экономике — от премьера Мишустина и его зама Новака, постоянно отчитывающегося о топливных вопросах, до главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Но началась встреча с заявлений самого президента — в каком состоянии сегодня российская экономика.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ И ТОПЛИВОМ

— Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. Сразу же, в начале нашего совещания, отмечу, что состояние отечественной экономики, её ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах, — сходу заявил президент.

Прекрасно понимая, что главный вопрос в России сегодня (хоть и стоит он уже куда менее остро, чем месяц назад) — что с бензином — Путин успокоил граждан.

— Хочу подчеркнуть: трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул: самое главное, что они не оказывают влияния на экономику в целом. То есть не подорожают из-за топливных перебоев продукты, не сорвутся сельхозработы. Удара по карману не будет — самой большой неприятностью останутся очереди на заправках. Да и они в части регионов уже исчезли.

Президент России провел совещание по экономическим вопросам. Фото: REUTERS.

ЧТО С ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ: ПОСЛЕ ТРУДНОСТЕЙ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К СКРОМНОМУ РОСТУ

Дальше глава государства рассказал россиянам, как в целом чувствует себя наша страна — в цифрах. Самое важное: после проблем в первые месяцы 2026 года, когда ВВП падал, мы вернулись к росту.

— В мае, по оценке Минэкономразвития, ВВП России рос скромными темпами. Но все-таки рос — плюс 0,3 процента! — сказал глава государства.

Общие показатели за год тоже вышли в плюс. За период с января по май валовой внутренний продукт поднялся на 0,2%.

Не оставил без внимания Путин и снижение ключевой ставки. Прямо о нем глава государства не сказал, но заметил, что кредитов и бизнес, и простые россияне стали брать больше. Рост показала даже ипотека.

— Один из ключевых факторов (роста) — это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан. Отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Да, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина]? Растет?

— Да, — кивнула глава ЦБ.

Следующая приятная тенденция — федеральный бюджет. Например, в июне, пока Киев кичился своими «миддлстрайками» по нашим НПЗ и уверял, что экономика России подорвана, бюджет исполнялся с профицитом в 196 млрд рублей.

Можно подумать, что заработали мы больше из-за конфликта вокруг Ирана и повышения цен на нефть. Действительно, за месяц мы заработали на четверть больше, чем в прошлом году. Но дело не только в этом.

— Увеличились бюджетные доходы, причём прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с этим сектором, — сказал Путин.

ПЕРЕЗАПУСК ЭКОНОМИКИ И ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ

Не все так гладко в региональных бюджетах — в этой сфере как раз дефицит, пусть и ожидаемый — на уровне прошлого, 2025 года. Но эти прорехи заработавшее побольше государство закроет.

— Необходимо обеспечить дополнительную поддержку субъектам Федерации, их бюджетам, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов, продолжить реализацию программ развития на местах, — дал задание президент.

Для помощи регионам перенесен с 2026 на 2030 год срок, в который они должны расплатиться с задолженностями по кредитам. Такое решение сэкономит для них больше 100 миллиардов рублей — и их направят на нужные гражданам программы.

— Также коллеги из «Единой России» выступили с новым предложением. Оно касается бюджетных кредитов, которые регионы планируют погасить в следующие три года, с 2027 по 2029. Их срок погашения также предлагается перенести, но уже за пределы 2030 года, — заявил Путин, и призвал принять это предложение.

Освободившиеся деньги вложат и в сиюминутные нужды, и вложат в долгосрочные проекты, направленные на экономическое развитие.

В конце президент обозначил главную задачу на ближайшее время: после потрясений последних лет перезапустить экономику, сделав ее максимально привлекательной для бизнеса и инвесторов. Это усилит Россию и экономически, и технологически, и геополитически.

— Важнейшая задача — запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Некоторые новые решения на этот счёт мы сейчас обсудим отдельно. А в августе, уверен, мы уже придем к определенным договоренностям, — подытожил Путин.

Президент обозначил главную задачу на ближайшее время: после потрясений последних лет перезапустить экономику, сделав ее максимально привлекательной для бизнеса и инвесторов Фото: REUTERS.

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Перед самым отключением камер, президент объявил, что с первым докладом выступит вице-премьер Новак. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме. Но, вероятнее всего, отчет мог коснуться ситуации с бензином. И мы можем представить, о чем говорил Новак — ведь буквально за день до этого, во вторник замглавы кабмина отчитывался об этом публично.

Вспомним его важнейшие заявления:

1. Меры, принятые правительством для стабилизации ситуации на рынке топлива начали давать свои результаты.

2. Частично ситуация уже исправлена.

3. Правительство понимает, что в некоторых регионах до сих пор есть сложности с бензином.

4. Для решения этих проблем работа будет продолжена — в ручном режиме, с каждым губернатором и субъектом.

5. Аграрии гарантировано получат необходимые объемы топлива для уборки урожая — чтобы временные сложности никак не влияли на цены на продукты.

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