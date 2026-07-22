Диалоги россиян с китайской нейросетью DeepSeek массово утекли в Google из-за технической ошибки. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представьте: вы сидите ночью, задаете китайской нейросети DeepSeek самые сокровенные вопросы. А наутро обнаруживаете, что ваш диалог висит в открытом доступе в поиске Google. Звучит как страшилка? Но именно это произошло с тысячами людей по всему миру.

В последние несколько дней пользователи Сети начали массово делиться скриншотами: поисковик Google выдает целые диалоги россиян и граждан других стран с DeepSeek. При определенном параметре запроса каждый может получить доступ к к глобальному «архиву человеческих тайн».

KP.RU пролистал ссылки - чего там только нет.

Вот китаец постит фото каких-то грязных пузырьков и просит опознать, какие в них были пестициды. Вот россиянин просит описать реформы Косыгина, «когда уже был первый звонок указывающий на то что сбережение чести мундира может погубить страну». C ходу нашелся и запрос на некий проект по благоустройству Москвы на зимний период со строительством крытых галерей.

Люди общаются с нейросетью, обсуждают личные проблемы, заказывают контент. Выглядит это странно — как будто читаешь чужой дневник.

КАКОВА ПРИЧИНА СБОЯ DEEPSEEK

Теперь к главному: что это было? В DeepSeek есть функция «поделиться». При ее использовании формируется ссылка, которую можно отправить кому угодно. Вот эти самые ссылки и утекли в поисковик. Кстати, имена авторов запросов в выдаче, к счастью, не видны.

Главная версия - техническая ошибка. Проблема может быть в том, что механизмы DeepSeek, которые «говорят» поисковым системам, что можно индексировать, а что нельзя, были настроены неправильно. В подтверждение этой версии — сама компания уже заявила, что «проблема устранена» и новые чаты не индексируются. Но старые-то остались!

Один из запросов россиян к DeepSeek в выдаче Гугл

КОГО ЗАТРОНУЛ СБОЙ DEEPSEEK?

Больше всего утекших диалогов приходится на пользователей из двух стран: России и Китая. Это и неудивительно — именно в них DeepSeek набрала наибольшую популярность.

В Китае, где интернет жестко регулируется, произошедшее вызвалошок. Местные пользователи недоумевают: как можно было так «опозориться» перед всем миром. В России же к новости отнеслись с характерным юмором — и сразу принялись искать самые смешные запросы.

Вот лишь некоторые «жемчужины» народной мысли:

«Почему я не могу похудеть за неделю на 10 кг?»

«Что думает моя бывшая девушка о моих новых фото?»

«Почему рептилоиды скрывают, что изобрели лекарство от рака?».

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ «СЛИВОВ»?

Вот несколько советов для того, чтобы ваши переписки с чат-ботами моделей ИИ не стали достоянием общественности:

Внимательно следите за настройками приватности. В большинстве нейросетей есть опция, позволяющая запретить использование ваших данных для обучения моделей.. Если такой галочки нет — лучше не писать ничего, что вы не готовы рассказать всему миру.

Регулярно чистите историю. В некоторых сервисах (тот же ChatGPT) есть возможность удалять отдельные диалоги или всю историю разом. Делайте это периодически, особенно после обсуждения важных тем.

И вообще, не забывайте, что ваши разговоры с нейросетью становятся «собственностью» компаний, которые владеют ИИ-моделями.

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