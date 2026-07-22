Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: Екатерина Фролова

Полине Дибровой исполнилось 37 лет 16 июля, но блогер и участница реалити-шоу отмечала день рождения еще неделю. По случаю праздника Полина организовала аж три вечеринки. И на самой крупной побывали и мы. В рублёвском ресторане «Шале Березка» именинница собрала родных, многочисленных друзей, коллег по реалити-проектам и, конечно же, участниц своего женского сообщества Dibrova Club.

Полина организовала вечеринку в итальянском стиле. Дресс-код мероприятия звучал как Италия-Сицилия. Столы были украшены лимонами и пастой. А гости в большинстве своем выбирали яркие образы в красных и желтых оттенках.

Полина Диброва с возлюбленным Романом Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сама Полина в начале мероприятия встречала гостей в эффектной юбке кроше, которую сочетала с укороченным топом. Образ хозяйка вечера дополнила белой шляпой с вуалью. Возлюбленный Полины, 51-летний бизнесмен Роман Товстик, выбрал темный костюм в стиле кэжуал в сочетании с бежевым свитшотом.

Полина Диброва рассказала о том, как ее поздравил любимый мужчин

«Я очень люблю вдохновлять, удивлять и делать приятные сюрпризы для своих родных и близких. Поэтому этот праздник не исключение. Сегодня я собрала самых теплых людей. Я хочу их развлечь и сделать так, чтобы они все между собой познакомились и общались между собой», — поделилась с KP.RU Полина Диброва.

Рассказала Полина и о том, как ее поздравил любимый мужчина.

«Мы выбрали один день для нашей семьи и уехали чуть дальше нашего дома в Московскую область и там провели незабываемый день с бабушкой, со всеми детьми, с моей мамой. Просто наслаждались общением друг друга, сделали для себя спа-процедуры и, конечно же, празднично поужинали. Мой любимый мужчина делает каждый день для меня событием. Для этого день рождения не нужен», — сообщила именинница.

Фото: Екатерина Фролова

Впрочем, главный подарок от Романа еще впереди.

«Мы решили отправиться в путешествие, которое не имеет обратного билета. Мы просто сядем в машину и поедем», — добавила Полина.

Сам Роман Товстик в начале торжества произнес трогательную речь, посвящённую Полине. Добавим, что о романе основательницы женского клуба и бизнесмена стало известно год назад. Разгорелся скандал, так как на тот момент и Роман, и Полина находились в браках. Но несмотря на хейт, бизнесвумен развелась с известным ведущим Дмитрием Дибровым, а Товстик расторг отношения с супругой Еленой. У Полины трое сыновей от Дмитрия Диброва, а у Романа — шестеро детей от бывшей жены.

Роман Товстик произнес трогательную речь на дне рождения Полины Дибровой

«Мы, конечно, прошли через прессинг, через все. Может, еще что-то будет впереди, не знаю. Но, чем больше кидали в нас камней, тем крепче становился наш фундамент. Вот прям каждый камушек ложился в основу и превращался в цемент. Настолько я это чувствовал, что чем больше нас критикуют, хейтят, что-то говорят, тем крепче становятся наши отношения. Это такое фантастическое чувство. Поль, конечно, огромное спасибо тебе за это чувство. Ты невероятная женщина, ты просто фантастическая», — признался Роман.

Также Товстик поделился, что восхищается тем, какая Полина хозяйка и мама. По словам предпринимателя, за пять минут до выезда на какое-либо мероприятие Диброва может все бросить, если дети, например, захотят есть, попросить пять минут, чтобы что-то приготовить на скорую руку. И сделать все это при полном параде — в платье и с макияжем.

Полина Диброва. Фото: Екатерина Фролова

«Я такого никогда не видел в своей жизни. Я рассказал малюсенький эпизодик… Ты открыла мне совершенно другой фантастический мир. Я понимаю, как можно строить отношения, какая это может быть фантастика. Я все сделаю для того, чтобы ты была счастливой. Вот абсолютно все. Я очень тебя ценю, очень сильно тебя люблю. И знаете, в Библии сказано: будьте, как дети. Я постоянно говорю эту фразу. Просто дети не знают, как быть счастливыми завтра. Они не знают, как быть счастливыми вчера. Они знают, как быть счастливыми сегодня, в этот момент, вот сейчас. И я хочу сказать, что ты меня этому научила. Я тебя очень сильно люблю», — произнёс Товстик.

После чего Полина и Роман обнялись и поцеловались. К моменту начала официальной программы именинница успела переодеться в короткое платье с эффектной баской с кистями.

Алика Смехова. Фото: Екатерина Фролова

Среди гостей были замечены Алика Смехова, Анна Цуканова-Котт, а также Курбан Омаров с супругой Валерией. С Курбаном Полина познакомилась во время участия в реалити-шоу «Мастер игры». Курбан тоже произнес речь и отметил, что восхищен стойкостью Дибровой.

Курбан Омаров. Фото: Екатерина Фролова

Курбан Омаров с женой Валерией. Фото: Екатерина Фролова

«У нас на Кавказе, если один мужчина подходит к другому и говорит, что ты мужчина, то это лучший комплимент. Полин, я смотрел на тебя шесть серий и могу сказать: „Ты мужчина“. Но ничего не показали на самом деле. Это психологическая игра. К тому моменту, когда ушла Полина, мы уже неделю не спали. Нас забирали в 9 утра и возвращали в три ночи, а их, темных, возвращали к шести утра, наверно. И это было тяжело», — рассказал Курбан Омаров.

Сыновья Полины — Саша, Федя и Илья — поздравили маму с помощью музыкального номера. На празднике присутствовали и старшие дети Романа (которые по собственному желанию остались жить с папой) — Аня, Артем и Андрей. Мама Дибровой также вышла на сцену и пожелала имениннице счастья.

Сыновья Полины поздравили маму с помощью музыкального номера. Фото: Екатерина Фролова

В середине вечера Диброва также представила свой новый проект под названием Polly в рамках Dibrova Club. Polly — это своего рода путеводитель по лучшим ресторанам и местам отдыха. Проект призван помочь организовать досуг наилучшим образом.

Гуляния продолжались до глубокой ночи. Под занавес вынесли яркий именинный торт, украшенный апельсинами и цветами.

Роман Товстик с дочерью Анной. Фото: Екатерина Фролова

Полина с гостьей вечера. Фото: Екатерина Фролова

Анна Цуканова-Котт. Фото: Екатерина Фролова

Фото: Личный архив

Мама Полины Ирина Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полина Диброва рассказала о жизни с Товстиком: «Для меня было очень необычно, что Рома делает все сам»

Полина Диброва впервые рассказала об отношениях с Романом Товстиком: «Человек сильно задел мое сердце»