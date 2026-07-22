Дарья Донцова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нападение собаки на внука Дарьи Донцовой: что известно

Собака чуть не загрызла внука писательницы Дарьи Донцовой. Об этом трубят уже все сетевые СМИ. Горячая новость. Инцидент произошёл в подмосковном селе Дубцы. Семилетний Саша Васильев играл у ворот дома, когда местный житель выгуливал собаку. Пёс набросился на мальчика, начав рвать кожу на голове. При этом хозяин собаки молча наблюдал за происходящим и не отгонял животное.

Спас ребёнка мимо проходящий мужчина, который вырвал мальчика их пасти животного и отвёл испуганного ребенка домой.

Мы позвонили известной писательнице Дарье Донцовой, чтобы удостовериться, неужели всё так и было?!

- Саша - мой младший внук. Ему в июне исполнилось 7 лет. Саша – алтарник в нашем храме. У меня сын алтарник и Сашу ввели в алтарь, а я преподаватель Сретенской духовной Академии. К чему я это говорю? Саша растет в православной семье. Он так воспитан, что он абсолютно не агрессивен, - стала рассказывать нам Дарья Донцова. - И ещё он очень любит животных. Он не ждет от них ничего плохого. Как и от людей.

Писательница любит собак, в особенности - мопсов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Так что же случилось?

- Вчера (21 июля) где-то в районе пяти часов Саша вышел на улицу в селе Дубцы Московской области. Это начало Николиной Горы. Мой сын Аркадий там купил дом рядом с храмом, куда мы ходим всей семьей. Саша играл на улице, когда мимо шел какой-то мужик с большой собакой. И этот мужик спустил эту собаку, которая бросилась на Сашу. Собака схватила моего внука за голову. Сашу от ужаса парализовало, он даже кричать не мог. А мужик стоял, смотрел и улыбался. На наше счастье мимо проходил другой мужчина. Он отбил ребенка. И принес окровавленного Сашу домой. Быстро приехала скорая из Центра Рошаля из Красногорска. То внимание, с которым к Саше отнеслись врачи, заслуживает и благодарности и восхищения их работой. Врачи, к слову, не знали, чей он внук. Просто ребенок. Зашили все раны на голове, сейчас жизни Саши ничего не угрожает. Но он по-прежнему в шоке, как и мы - его родные.

Я председатель общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. И уже позвонила во ФСИН, сбросила фотографии окровавленного внука. И там сотрудники взбесились из-за этого инцидента – ситуация действительно ни в какие ворота не лезет.

Соседи рассказывают, что уже писали на этого мужика заявление в полицию. Участковый на заявления не реагировал, потому что он с этим мужиком якобы дружит. Думаю, сейчас займутся всеми – и участковым, и этим мужиком с собакой. Во всяком случае, эту ситуацию я не оставлю без внимания, как вы понимаете…

— Какой породы была собака?

— Не знаю. Саша сказал, что огромная. Эту собаку знают жители Дубцов. Она уже нападала на людей… Почему я придала эту историю огласке? Чтобы люди знали: если случается такая беда — на вас напала собака (тем более у которой есть хозяин!) надо немедленно подавать заявление в полицию. Там обязаны ваше заявление принять.

— Как себя чувствует Саша? Он еще в больнице?

— Конечно! Внук ещё пробудет в больнице некоторое время. Хотя раны ему зашили и обработали, ему делают обезболивающие уколы. Но он испуган. Он боится один оставаться в палате, чего никогда раньше не было. Он всё время держится за маму…

Вообще его родители, мой сын Аркадий, очень строгие в плане баловства. Мои внуки ходят в храм каждое воскресенье, причащаются. Родители их очень любят, но при этом подарки — только на день рождения и на Рождество. И всё! И вчера, когда Саше вызвали скорую, я его обнимаю, успокаиваю: «Санечка, ты не волнуйся… Скажи бабушке, что ты хочешь?». А он хотел на день рождения робота и велосипед. Родители тогда ему сказали: давай что-то одно — или робота, или велосипед. Он выбрал велосипед. Ему подарили. И вот вчера этот маленький хитрец мне шёпотом говорит: «Очень хочу робота»… И бабушка, которая никогда не нарушает правила родителей, на ухо ему шепнула: «Санёк, у тебя будет робот!». Думаю, ни мой сын Аркадий, ни невестка Полина не будут против дополнительного подарка.

— Надо же, какие у вас строгие, но и правильные воспитательные установки!

— Я всегда спрашиваю разрешения у родителей. Ведь я бабушка. Ответственность за ребенка несут они — родители. И они мне всегда говорят: вот это можно, а это не надо… У нас очень честные и уважительные отношения. С роботом получилось смешно, но вчера мне так хотелось утешить внука!

— Дарья, кроме того, что вы прекрасная бабушка, писательница-детективщица, а ещё состоите в разных общественных советах, вы — известная зоозащитница. В связи в этим вопиющим инцидентом, случившимся с вашим внуком, есть опасность, что снова активизируются оголтелые собаконенавистники и прочие догхантеры?

— Люди, которые плохо относятся к животным, используют любой предлог, чтобы к ним относиться ещё хуже… Но нормальные люди понимают, что хозяин делает собаку агрессивной. Животное, которое живет в ужасных условиях, которое бьют, становится злобным. Его таким сделали люди — озлобили, научили бросаться на других людей. Виноват человек, который так воспитал свою собаку. Этот мужчина специально спустил её. И спокойно смотрел, как его собака напала на ребенка. Я не могу этого мужчину назвать человеком, это монстр. Жители Дубцов на него жаловались участковому, как я уже говорила. Но участковый никак не реагировал.

Я эту историю рассказала, чтобы люди не пытались самостоятельно решать подобные проблемы. Не надо мстить или нападать в ответ. Надо моментально вести ребенка или взрослого человека в больницу — снимать травмы и немедленно обращаться в полицию.

— Если полиция не реагирует?

— Тогда обращаться в Следственный комитет.

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