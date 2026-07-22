Это как пользоваться чужой зубной щеткой: почему опасно брать в аренду банковские карты за рубежом

Риски при аренде чужой банковской карты за рубежом слишком высокие, и делать этого не стоит, чтобы не нажить финансовых проблем. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент Т-Банка Сергей Хромов.

Эксперт пояснил, почему он негативно относится к сервисам аренды карт для оплат за границей.

- Непонятно, кто и что делал с этой картой до вас, какие операции по ней проходили. Все это совершенно непрозрачно, риски высокие и слишком много вопросов возникнет потом, когда ей где-то попробуешь воспользоваться. Это как пользоваться чужой зубной щеткой – если хочешь сохранить свое здоровье, в данном случае финансовое, лучше так не делать. Так что аренду карт никому не советую, - пояснил Сергей Хромов.

Тем туристам, которые едут в страны, где российские карты не работают, эксперт посоветовал по возможности открыть местную туристическую карту или кошелек, например китайские Alipay, WeChat, которые можно пополнить из приложений российских банков. По словам Сергея Хромова, оборот переводов клиентов банка на кошельки Alipay вырос почти в 5 раз с января по июнь этого года, до 1,2 млрд. рублей, а на китайские карты – в 20 раз, до 49,8 млн рублей.

Эксперт также отметил, что сейчас активно развивается оплата по QR за рубежом. Так, Т-Банк запустил оплату по QR-коду в пяти странах Вьетнаме, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане. В этих странах по QR-кодам, расположенным около кассы или на терминале оплаты в большинстве торговых точек страны, можно совершить платеж через мобильное приложение банка так же, как и в России.

- Эти два способа – локальные электронные кошельки и QR-коды – мы считаем наиболее перспективными в качестве методов оплаты за рубежом. И как ни крути, наличные пока тоже остаются инструментом за границей, - отметил Сергей Хромов.

Он также рассказал о развитии рынка трансграничных переводов. По его словам, западные санкции не разрушили международные переводы, но банку пришлось выстроить децентрализованную сеть из сотен каналов, тогда как раньше по сути было только два инструмента для перевода средств за границу – SWIFT и перевод по номеру карты.

– Рынок трансграничных переводов в России сейчас похож на игру «поймай крота» из парка аттракционов, когда то из одной, то из другой лунки выскакивает крот и по нему нужно попасть молотком. Так и российские банки: мы где-то вылезли, нам по голове ударили, мы пошли рыть новые туннели, то есть прорабатывать новые каналы и способы переводов, - поделился Сергей Хромов.

Он отметил, что санкции заставили банки стать гибче. По его словам, за последние четыре года объем трансграничных переводов клиентов банка вырос в 11 раз и достиг 500 млрд. рублей. За январь – май этого года объем операций увеличился примерно на 20% год к году – до 200 млрд. рублей.

- Восстановиться (после введения санкций, - Ред.) удалось практически полностью, - заключил Сергей Хромов.