Ваня Дмитриенко, Киркоров или Шаляпин: Кто самый желанный звездный гость на корпоративах летом 2026 года

Певец Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летом у артистов работы полно — сезон свадеб, корпоративных праздников и фестивалей на свежем воздухе и на курортах. Филипп Киркоров на днях спел в Питере на свадьбе брата артистки Паулины Андреевой, Прохор Шаляпин — на юбилее на Кипре, группа «Комната культуры» выступила на свадьбе Иды Галич, а Дмитрий Маликов на дне рождении в столице… И таких подработок у звезд эстрады полно, мы их не видим, так как большинство праздников теперь идет в закрытом формате, чтобы не раздражать пользователей соцсетей виновники торжеств не разрешают публиковать видео с гулянок.

Сайт KP.RU узнал кто самый желанный гость на праздниках этим летом.

В трендах — Шаляпин, Дмитриенко и ветераны сцены Жуков, Киркоров

Продюсер Илья Саглиани рассказывает KP.RU: «В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия Баста, Филипп Киркорова, Григорий Лепс, Сергей Жуков („Руки Вверх!“), Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Зиверт. Плотный график у группы „Иванушки Интернешнл“, И сейчас стали активно приглашать на корпоративные мероприятия Прохора Шаляпина. Легенда жанра Николай Басков — он прекрасно не только поет, но и ведет».

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным организаторов мероприятий (экспертов из ивент-индустрии) к этой первой десятке артистов также можно добавить еще десять востребованных артистов: Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, группы «Дискотека Авария» и «Комната культуры», Леонид Агутин, Любовь Успенская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Дима Билан, Татьяна Буланова.

Сайт KP.RU с экспертами назвал пять трендов лета 2026 года.

1 — Остаются популярными исполнители, благодаря вирусным историям из Сети. Так произошло с Татьяной Булановой и она уже год держит этот успех — очень востребована. Прохор Шаляпин много трудился, но попал в топ только в этом году, это отсроченный эффект его удачного участия в реалити-шоу, которое дало толчок его популярности в Сети, которая постепенно нарастала. Сегодня этот талантливый выпускник академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова наконец-то дорвался до любимой работы, у Шаляпина много разноплановых заказов. И у Булановой, и у Шаляпина много заказов. Эти артисты не завышают стоимость концертов, их гонорары в несколько раз меньше топов. Но востребованы они так же, как «старшие» по заработкам коллеги. К примеру, гонорар Шаляпина вырос в два раза по сравнению с прошлым летом и составляет 2 млн. руб. Если решите его позвать на свой праздник, то не забудьте к этой сумме прибавить налог 12% и 5% НДС. Прохор за эти деньги и споет, и проведет мероприятие.

Татьяна Буланова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2 — Часть артистов надо «ловить» для мероприятий в те дни, когда они не в гастрольном туре. Звезд, на которых разбирают билеты «как горячие пирожки», осталось немного. Точнее так — мало звезд, кто собирает большие залы по стране, а это выгоднее чем спеть на свадьбе в среднем в два раза. Лидер по стадионным турам и самый занятой эстрадный артист страны Сергей Жуков. Собирают полные залы и часто гастролируют — Лепс, Лазарев, Дмитриенко, Билан.

3 — На свадьбы и корпоративы зовут артистов, у которых есть хиты — которые могут подпевать гости праздника, зрители. Иногда заказчик хочет услышать одну любимую песню, но это не значит, что ему такое выступление артиста будет стоить дешево. Нет — есть минимальный прайс, и за эту цену артист выступает и 30 минут на свадьбе, и пять минут. Раньше обеспеченные люди заказывали на свадьбу часто «Свадебные цветы», но сейчас Ирина Аллегрова практически не выступает. Сегодня есть три культовые лирические песни для свадеб: от Басты - «Сансара», от Сосо Павлиашвили - «Помолимся за родителей», от Григория Лепса - «Самый лучший день». Основа концертной программы на частных развлекательных мероприятиях — танцевальная поп-музыка. Сегодня также приглашают исполнителей современной народной музыки — Кадышеву, Куртукову.

Татьяна Куртукова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 — Мода на артиста отражается на сезонном спросе. К примеру, имя Вани Дмитриенко сейчас звучит из каждого «утюга», как и его музыка. Это подтверждают свежие объективные цифры. По итогам первого полугодия по числу прослушиваний среди всех наших исполнителей на всех музыкальных интернет-платформах только у Дмитриенко в топ-5 сразу два его хита — «Шелк» и «Силуэт» (дуэт с Анной Пересильд). Поэтому и гонорар стал в два раза выше, чем прошлым летом.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мода остается и на артистов с хитами из 90-х — для заказчиков 40+, и на поющих блогеров — для молодых именинников из обеспеченных семей. Это огромный список исполнителей, который постоянно корректируется. К примеру, прошлым летом в нем еще была Катя Лель, а в этом уже нет.

5 — Размер гонорара артиста может меняться в зависимости от разных факторов — загруженности артиста, города, заказчика, формата мероприятия и других субъективных факторов. К примеру, когда нагрузки высокие или артист прерывает отпуск ради концерта тогда гонорар выше, постоянным клиентам могут делать большие скидки, а некоторые заказчики сами платят кумирам больше, график гастрольного тура часто известен за год и порой люди выбирают дату торжества, ориентируясь на визит артиста в свой регион, тогда выходит дешевле и так далее.

ГОНОРАРЫ

Средняя стоимость выступления звезды эстрады может варьироваться в этих пределах:

Баста, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Леонид Агутин, Надежда Кадышева — от 8 млн руб. до 10 млн руб.

Зиверт, Полина Гагарина, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, «Иванушки International», Филипп Киркоров, Николай Басков — от 5 млн руб. до 7 млн руб.

Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, «Дискотека Авария», Женя Трофимов и «Комната культуры», Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, Слава, Мот, Татьяна Буланова, Прохор Шаляпин — от 2 млн руб. до 3 млн руб.

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