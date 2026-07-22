Судя по публикациям на украинских сайтах, солдаты и офицеры ВСУ к назначению Скибюка на должность НГШ относятся с брезгливым презрением

Кадровый погром ВСУ продолжается.

Очередь дошла и до руководства Генштаба: отправлен в отставку его начальник генерал Гнатов. Вместо него начальником ГШ назначен генерал Игорь Скибюк.

Кто такой новый глава генштаба ВСУ Игорь Скибюк: биография

Родился 10 октября 1976 года в Конотопе (Сумская область). После средней школы окончил Харьковское танковое училище. Офицерскую службу начал в 1998 году в 80-й десантно-штурмовой бригаде на должности командира взвода. За 18 лет дослужился до подполковника. А уже в звании полковника был командующим украинскими частями на международных учениях «Кленова арка-2016».

С 2022 года возглавил 80-ю десантно-штурмовую бригаду, а в 2023 году стал начальником штаба - замкомандующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

А в феврале 2024 года стал командующим ДШВ ВСУ.

Отличился тем, что его войска в столкновениях с российской армией не раз уносили ноги с поля боя.

Особенно досталось ему и его подчиненным от штурмовиков в боях за Артемовск, где «три раза обнулили 80-ю бригаду», пишут телеграм-каналы, которые близки к добровольческим формированиям. Все резервы, которые бросал в бой комбриг, наши бойцы перемалывали, как сырую картошку в мясорубке. Дело дошло до того, что при Скибюке бригада бросила позиции и отказалась воевать.

После этого «ошметья» бригады пересобрали и направили в Курскую область. Там после расстрела мирных жителей десантники Скибюка напоролись на бойцов «Ахмата» и тоже дружно драпали с позиций. Тогда Зеленский «за личное мужество и высокий профессионализм» присвоил Скибюку звание героя Украины, а вдобавок потом еще и нацепил генералу на пухлую грудь аж два ордена Богдана Хмельницкого.

Зеленский назначил генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генштаба ВСУ Фото: REUTERS.

Как отнеслись к назначению в украинской армии: реакция

Судя по публикациям на украинских сайтах, солдаты и офицеры ВСУ к назначению Скибюка на должность НГШ относятся (цитирую) «с брезгливым презрением». И рассказывают про него вот такой анекдот: «Скибюку делают операцию на мозге. Вскрыли черепную коробку достали мозг и тут в операционную вбегает ординарец:

- Товарищ генерал! Указом президента Зеленского вы назначены начальником Генштаба!

Скибюк срывается с операционного стола, прихлопывает черепную коробку, надевает фуражку - и в двери.

- А мозги!!! Кричит хирург.

- А зачем мне теперь мозги, если я начальник Генштаба!!!»

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