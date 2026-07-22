Никол Пашинян рассказал притчу про птичку-Армению, и ее снова стало жалко

Никол Пашинян рассказал притчу про птицу, говоря о курсе Армении. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который находится в отпуске, решил объяснить протестующим согражданам, которым грозит разорение и банкротство, что их личные персональные трудности - жалкие пустяки по сравнению с переживаемым Арменией историческим моментом. Напомним, ранее он уже обещал своим согражданам перед выборами, что Армения станет перекрестком мира, изменит мировую географию и получит столько денег, что армян, вообще, не будут волновать цены, даже самые высокие.

На этот раз Никол Воваевич выбрал иной путь – он рассказал притчу про маленькую птичку, которую, судя по ее содержанию, сам же и придумал. Пашинян опубликовал видео, на котором крошечная птица бьется в большое и закрытое окно помещения, пытаясь вылететь наружу.

- Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство. Но сколько бы птица ни летала, ни билась, ни продолжала то же самое действие — у нее не получится, она не сможет выбраться, - рассказал Пашинян (а ведь мог бы не терзать птичку 7-8 часов и выпустить ее наружу). - Между тем реальность такова, что вот здесь, рядом, совсем рядом, есть открытая дверь, через которую можно выйти, и единственный способ для нашей птички выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории.

Смысл аллегории понятен. Армении, мол, не стоит биться головой в стекло ЕАЭС, когда рядом якобы открытые двери Евросоюза. Вот только все в жизни обстоит с точностью до наоборот. Именно Армения в реальности сама закрыла перед собой двери ЕАЭС, предпочитая биться головой в стекло ЕС, которое закрыто или же, в лучшем случае, приоткрыто ровно настолько, чтобы попытаться засунуть туда нос. В которое, кстати, та же Турция бьется головой уже чуть ли не 40 лет, а оно все не открывается.

Притча Пашиняна напомнила мне не только анекдот о двух мухах. Помните, да, у Семена Альтова? Молодая муха с интересом смотрит, как ее опытная и более возрастная «коллега» бьется головой о стекло и наконец, спрашивает:

— Простите, уважаемая. Если не секрет зачем биться о стекло, когда рядом открыто? — В открытое окно любой дурак вылететь может! Ну и что дальше? «Влетел — вылетел, влетел — вылетел» — разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет! Пока пол с потолком не сольется! И вот когда жужжать уже нечем — ползешь туда, где открыто! Мой папа всю жизнь бился головой о стекло! Мама покойная билась! И мне завещали: только преодолевая трудности, почувствуешь себя человеком!

Можно еще вспомнить анекдот про воробья, которого съела кошка. А можно и нетленку из «Кавказской пленницы»: «И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». Она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива!»

Оно, конечно, рецепт поразительный: у него помидоры сгнили, рыба протухла, цветы засохли, а он про птичку сочиняет. А что про нее сочинять-то. Она, хоть и дура дурой, но Шурик все про нее правильно сказал: «Птичку жалко». Нам жалко, а вот Пашиняну нет. Он над ней 8 часов опыты ставил. Кстати, а никому ни на что не намекает тот факт, что Пашинян уже 8 лет является премьер-министром Армении?

Может, опыты ставит? Как над птичкой.

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