Новая смерть в деле Эпштейна: поставщик «живого товара» найден бездыханным

В деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна — еще одна странная смерть. Вечером в понедельник в своём доме в Коломбе (пригород Парижа) был обнаружен мёртвым 69-летний Даниэль Сиад, сообщило BFMTV.
В январе этого года, когда американский Минюст рассекретил новую порцию файлов Эпштейна, имя Сиада как поставщика моделей финансисту всплыло в них более двух тысяч раз.
Тело Сиада нашла в его доме сожительница. Внешне это было похоже на остановку сердца. Правоохранительные органы начали расследование.
Сиад — бывший охотник за моделями, француз алжирского происхождения, получивший также шведское гражданство. Он родился в Алжире в 1957 году, в 1980 году переехал в Швецию. Свою карьеру он начинал как фотограф, потом работал в модельном бизнесе, а в итоге стал тем, кого в уголовных хрониках называют «раббатёром» - поставщиком юных девушек.
«В этой суете я чувствую себя рыбаком: иногда ловлю быстро, иногда совсем не ловлю», — писал Даниэль Сиад финансисту в июле 2014 года.
По версии следствия, именно он на протяжении многих лет находил для Эпштейна девушек и женщин по всему миру. Среди стран, где он «охотился», называются Польша, Словакия, Чехия. Впрочем, сам Сиад до последнего отрицал свою вину.
«Я никогда никого не насиловал в своей жизни. Я никогда не встречался с моделями. Я семьянин», — заявлял он в интервью BFMTV.
Свою роль он фальшиво объяснял наивностью: дескать, Эпштейн его просто обманул и использовал его доверие.
Показательно, что французское правосудие работало очень медленно — полиция даже не успела вызвать Сиада на официальный допрос.
Показания жертв рисуют совсем другую картину. Одна из француженок рассказала, как Сиад подошёл к ней на Елисейских Полях, представился охотником за талантами и пообещал карьеру в Нью-Йорке. Он отправил ей билеты на самолёт и адрес — особняк Эпштейна. Там, по её словам, её попросили раздеться до белья. Она отказалась и в ужасе сбежала. Другая жертва утверждает, что Сиад требовал от неё самой находить для него новых девушек.
Есть и конкретные обвинения в сексуальных домогательствах. Шведская экс-модель Эбба Карлссон заявила, что Сиад изнасиловал её в 1990 году в Каннах. Тогда она не стала подавать заявление, потому что не знала его настоящего имени. Всего против Сиада выступили пять женщин, обвинивших его в изнасилованиях и торговле людьми.
Примечательно, что в марте этого года бывшая российская модель и одна из «помощниц» Эпштейна, представляющаяся как Светлана Пожидаева, рассказала в интервью The Wall Street Journal, что именно Сиад познакомил ее с финансистом-педофилом.
Сиад не первый погибший «скаут» Эпштейна. В 2022 году скончался Жан-Люк Брюнель — ещё один французский модельер и вербовщик, которого также называли «главным поставщиком» Эпштейна во Франции. Его нашли мертвым в камере предварительного заключения в Париже. Он ждал суда по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних.
На самоубийство списали и смерть жертвы Эпштейна и принца Эндрю Вирджинии Джуффре — весной 2025 года она была обнаружена бездыханной на ферме в Австралии. Джуффре оставила посмертные мемуары о том, через что ей пришлось пройти.
Наконец, сам Эпштейн погиб в тюрьме. Многие считают это убийством — как говорится, он слишком много знал о сильных мира сего.
«Комсомолка» недавно выпустила книгу о черных деяниях финансиста — наш коллега Андрей Абрамов написал объемное и крайне увлекательное исследование «Эпштейн: Империя монстра».
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