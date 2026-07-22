Сергей Кузнецов признался, что в момент совершения теракта в Балтийском море был кадровым военным Фото: REUTERS.

Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» Сергей Кузнецов признался, что в момент совершения теракта в Балтийском море был кадровым военным и служил в рядах Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил жене в телефонном разговоре, когда находился под стражей в Италии после задержания в прошлом году. Запись разговора была сделана правоохранительными органами и вошла в первое обвинительном заключение, подготовленное Федеральной прокуратурой Германии.

К чему в итоге может привести немецкое расследование? Об этом KP.RU рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

«ПРЕЗИДЕНТ МЕНЯ БРОСИЛ»

Во время разговора Кузнецов также жаловался, что чувствует себя брошенным собственной родиной и президентом и говорил, что ему необходимо связаться с командиром по имени Роман. Немецкие СМИ предположили, что речь идет об офицере украинской разведки Романе Червинском.

После задержания Кузнецова Червинский сам подтвердил, что в момент подрыва «Северных потоков» тот находился под его командованием. Несмотря на эти доказательства, Владимир Зеленский продолжает отрицать причастность Украины к теракту на дне Балтийского моря.

Как отмечает журнал Stern, немецкие следователи располагают только косвенными доказательствами связи Кузнецова с украинскими спецслужбами. Однако этого, как они считают, достаточно для того, чтобы говорить о причастности официального Киева к организации теракта.

Сотрудники полиции сопровождают гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрывах "Северных потоков". Фото ТАСС / EPA

ТАЙНА ЯХТЫ «АНДРОМЕДА»

В ходе расследования немецкая прокуратура установила, что в сентябре 2022 года Кузнецов вместе с шестью сообщниками зафрахтовали парусную яхту «Андромеда». В начале месяца они опустились на глубину 80 метров и установили четыре взрывных устройства на газопроводах неподалеку от датского острова Борнхольм. Уже 26 сентября давление в «Северных потоках» резко упало, после чего были обнаружены четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. После теракта уцелела только одна из ниток «Северного потока-2», которая так и не была введена в эксплуатацию властями ФРГ.

Помимо немецких следователей, обстоятельства теракта изучали правоохранители Дании и Швеции. Российских специалистов к расследованию не допустили.

В декабре 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что за организацией диверсии на «Северных потоках» стоят власти США. Они планировали уничтожение трубопровода еще до начала специальной военной операции на Украине. Целью Вашингтона было ослабление Германии и сдерживание России.

В августе 2024 года Германия выдала ордер на арест подозреваемых в подрыве газопроводов - троих граждан Украины. Это стало поводом говорить об украинском следе в теракте. Однако Херш подчеркнул, что отказываться от прежних заключений своего расследования не собирается.

Кузнецов вместе с шестью сообщниками зафрахтовали парусную яхту «Андромеда» Фото: REUTERS.

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- В этом деле за лавры первенства могут поспорить как американцы, так и англичане, - заявил KP.RUдоцент Финансового университета Дмитрий Журавлев. - Главный вопрос здесь даже не в исполнителях, а в том, могла ли Украина самостоятельно провести операцию такого масштаба. Да, там могли остаться подготовленные еще с советских времен боевые пловцы. Но одной группы специалистов недостаточно. Нужны взрывчатка, судно, сложная логистика, разведывательное обеспечение и серьезное финансирование. Поэтому весьма вероятно, что большие дяди в лице Запада стояли украинскими диверсантами, которых уговаривать не надо, они сами всегда готовы.

По мнению политолога, дальнейшая судьба процесса будет зависеть не столько от доказательной базы, сколько от политической составляющей.

- Суд, скорее всего, состоится, иначе западное общество просто не поймет отсутствия реакции на такое резонансное происшествие. Но насколько далеко позволит зайти само расследование? Как известно, главное — не выйти на самих себя.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дальнейшая судьба обвиняемых неясна: посадят ли их, а затем тайно вывезут на Украину, где каждый получит по денежному награждению, или повторят судьбу Эпштейна или Березовской, устроившей покушение на олигарха Ермолаева, - поясняет Журавлев. - Теперь необходимо найти объяснение, которое устроит и западное общество, и политические элиты.

Тем временем продолжаются и имущественные споры вокруг последствий теракта. В июле Лондонский суд постановил, что расходы за диверсию на трубопроводах должна понести сама компания Nord Stream AG. До этого «Газпром» потребовал от страховщиков компенсацию в размере 580 млн евро. Однако, по заключению суда, теракт стал результатом боевых действий, а это не является страховым случаем и страховщики не обязаны выплачивать компенсацию.

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