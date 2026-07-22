Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды22 июля 2026 14:45

«Не представляете, что вас ждет»: звезда фильма «Твое сердце будет разбито» Вероника Журавлева – о продолжении истории

Актриса Вероника Журавлева рада успеху фильма «Твое сердце будет разбито»
Кирилл МИШИН
Актриса Вероника Журавлева рада успеху фильма «Твое сердце будет разбито»

Актриса Вероника Журавлева рада успеху фильма «Твое сердце будет разбито»

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

18-летняя актриса Вероника Журавлева пообщалась с корреспондентом KP.RU. Она рассказала о внезапной популярности после выхода экранизации книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», в которой исполнила главную роль.

После премьеры проекта актриса ощутила сильную волну внимания со стороны зрителей.

После премьеры проекта актриса ощутила сильную волну внимания со стороны зрителей.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

После премьеры проекта актриса ощутила сильную волну внимания со стороны зрителей. Вероника призналась, что не ожидала настолько большого интереса к истории. «Я прям получила колоссальное удовольствие, потому что не знала, что настолько много людей действительно полюбят наш фильм. Я рада, что у нас есть такая аудитория, которая это смотрит. Мне очень важно мнение зрителя, любого. Поэтому я очень благодарна фильму, этому проекту, этим людям, которые были с ним связаны», — рассказала Вероника.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Также актриса обратилась к зрителям, которые ждут продолжения. По ее словам, вторая часть сможет удивить поклонников. «Ребят, вы не представляете, что вас ждет. Это такая прекрасная история. Мне кажется, такого у нас мало снимают в России, и я считаю, что этот жанр должен идти дальше. Экранизация книг — это всегда очень круто. Поэтому я считаю, что мы открыли какой-то источник, который даст нам новую энергию», — поделилась Журавлева на пре-пати концерта Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в «Лужниках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пересильд пришла с семьей, а MARGO поразила платьем: как прошла вечеринка Дмитриенко в честь будущего концерта в «Лужниках»