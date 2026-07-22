«Не представляете, что вас ждет»: звезда фильма «Твое сердце будет разбито» Вероника Журавлева – о продолжении истории

Актриса Вероника Журавлева рада успеху фильма «Твое сердце будет разбито» Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

18-летняя актриса Вероника Журавлева пообщалась с корреспондентом KP.RU. Она рассказала о внезапной популярности после выхода экранизации книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», в которой исполнила главную роль.

После премьеры проекта актриса ощутила сильную волну внимания со стороны зрителей. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

После премьеры проекта актриса ощутила сильную волну внимания со стороны зрителей. Вероника призналась, что не ожидала настолько большого интереса к истории. «Я прям получила колоссальное удовольствие, потому что не знала, что настолько много людей действительно полюбят наш фильм. Я рада, что у нас есть такая аудитория, которая это смотрит. Мне очень важно мнение зрителя, любого. Поэтому я очень благодарна фильму, этому проекту, этим людям, которые были с ним связаны», — рассказала Вероника.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Также актриса обратилась к зрителям, которые ждут продолжения. По ее словам, вторая часть сможет удивить поклонников. «Ребят, вы не представляете, что вас ждет. Это такая прекрасная история. Мне кажется, такого у нас мало снимают в России, и я считаю, что этот жанр должен идти дальше. Экранизация книг — это всегда очень круто. Поэтому я считаю, что мы открыли какой-то источник, который даст нам новую энергию», — поделилась Журавлева на пре-пати концерта Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в «Лужниках».

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