Запад вынес Зеленскому приговор: хозяева собираются заменить лидера киевского режима

Курс на войну до последнего украинца утверждён. Меняют лицо на плакате. С нынешним продавать войну западному избирателю всё труднее Фото: REUTERS.

Свежий уровень доверия по Rating Group. Больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному — 70%. Послу в Лондоне. Отставленному главкому, которого Банковая аккуратно выпихнула подальше от камер.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный Фото: REUTERS.

Второй — Михаил Федоров, 65%. Тот самый, которого только что убрали с Минобороны. Неделю назад его рейтинг был 35%. Через семь дней после отставки — 65%.

Плюс тридцать пунктов. За неделю.

Запомните эту цифру.

Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров Фото: REUTERS.

Третий — Кирилл Буданов*, 62%. И только четвёртым — сам Зеленский. 59%. При этом «полностью доверяют» ему всего 26%. Федорову — 38%.

Картина маслом.

А теперь — стоп. И вот почему.

Украинская социология — она как путана. Кто её танцует, тому она и подыгрывает. И танцор здесь явно не на Банковой.

Плюс тридцать пунктов за семь дней — это не социология. Это не «народ прозрел». Это заказ. Живой политический процесс за неделю столько не даёт. Так рейтинги не растут. Так их рисуют.

А рисует кто? Тут гадать не надо.

Rating Group работает, помимо прочего, по заказам американского IRI. Того самого, что сидит на деньгах Госдепа и NED. Это открытая информация с их собственного сайта. Я такие опросы за четверть века в профессии насмотрелся вдоволь: от «оранжевой» Украины 2004-го до сербских «замеров» перед сдачей Милошевича.

Схема всегда одна. Сначала «независимая социология» показывает, что действующий лидер отстаёт от «народного любимца». Потом любимец получает мандат — от улицы, от парламента, от западных партнёров. Потом действующий идёт послом. Или в отставку. Или дальше.

Кирилл Буданов*. Фото: Zuma\TASS

Читайте эти цифры не как отчёт о настроениях украинцев. Читайте как техническое задание.

ТЗ простое: расчистить площадку под смену вывески. Не курса — курс на войну до последнего украинца утверждён. Меняют лицо на плакате. С нынешним продавать войну западному избирателю всё труднее. Нужно новое — молодое, «технологичное», с чистым английским. Федоров — идеально. Залужный — страховка. Буданов* — резерв.

Скамейка сформирована, все трое выведены выше действующего президента. Четвёртое место в опросе — это не приговор избирателя. Это уведомление о смене подрядчика.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даже западенцы устали и не верят в победу - у Украины взбунтовался Львов

Киев бьет тревогу: общество готово к «суду Линча»