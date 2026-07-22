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Политика22 июля 2026 15:31

Жена главкома ВСУ Драпатого от души издевалась над Зеленским в соцсетях

Но вряд ли она могла предполагать, что этим подложит свинью своему супругу через несколько лет.
Александр ГРИШИН
Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ

Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ

Фото: REUTERS.

Как неудобно получилось! Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ, а семья Драпатых-то, оказывается, порохоботы! То есть противники Зеленского и сторонники его предшественника Порошенко*. Конечно, если верить расхожей народной мудрости, что муж и жена – одна сатана. Но вот ваш покорный слуга за 40 с лишним лет супружеского стажа имел не один случай убедиться в истинности данного высказывания, как и в том, что ночная кукушка завсегда дневную… ну, дальше сами знаете.

Это я к тому, что супруга нынешнего нового главкома ВСУ Юлия Драпата, как она сама называет себя в соцсетях, в 2019-м, в самый разгар президентской кампании перед выборами была не просто одним из противников нынешнего «просроченного» главаря бандеровской хунты в Киеве Владимира Зеленского, а издевалась над ним в своем аккаунте в соцсетях так, что от того пух и перья летели.

- Давай просеремо Украину разом (Давай про… (сами понимаете, что именно) Украину вместе, - предлагала она от имени Зеленского, разместив его улыбчивое предвыборное фото и продолжила, опять же, как бы от его имени. – Мову не знаю. В Бога не верю. В армии не был. И я вам ничего не обещал.

И подпись: ВоваЛисапет. Над «лисапетом», как прозвали один из рекламных приемов Зеленского из сериала «Слуга народа» Драпата издевалась в особо изощренной форме.

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Драпатый

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Драпатый

Фото: REUTERS.

Вот здесь, конечно, Юлия Драпата погорячилась и немного соврала. Потому что Зеленский надавал очень много обещаний перед выборами, но главное – обещал закончить войну на Донбассе, ради чего он обещал «договариваться хоть с чертом».

- Если медкомиссия подтвердит, что Зеленский здоров, требуем взять его солдатом в армию, от которой его «отмазал» папа-профессор, - а это уже другой плакат против Зеленского, который разместила на своей стене в соцсети супруга нового главкома.

А какой толстый наброс с намеком на наркозависимость Зеленского! «План Порошенко*» – и изображение эмблемы НАТО. «План Зеленского» - и рисунок хорошо узнаваемого листа конопли.

- Что Украина бедная страна и множество украинцев едва сводят концы с концами — правда. Что Зеленский сможет быстро это изменить — неправда, - публиковала она в своем аккаунте. – Что в политике нужны новые лица – правда. Что Зеленский новое лицо – неправда. У него нет лица, у него есть только маски, которые он, в силу профессии, всю жизнь меняет.

Когда-то жена Драпатого издевалась над Зеленским в соцсетях

Когда-то жена Драпатого издевалась над Зеленским в соцсетях

Фото: REUTERS.

Там еще много таких сопоставлений правды и неправды. Еще много, судя по всему, было публикаций на эту тему, но после выборов, на которых Зеленский победил, Юлия Драпата больше такие публикации не размещала. А после вчерашнего назначения мужа на пост главкому ВСУ и вовсе начала тереть и подчищать свои посты, что называется, сомнительного содержания. Впрочем, можно не сомневаться, что Зеленскому о них уже доложили, причем, даже не вчера, а гораздо раньше.

Вольно или невольно, но супруга главкома подложила ему свинью. Зеленского и без того пришлось ломать и прошибать для назначения Драпатого, не являющегося ни фанатом «просроченного», ни поклонником его артистического таланта. Драпатого, которого лоббировал министр обороны Федоров, ставший конкурентом самого «просрочки» Зеленского. А теперь «просрочка» не должен ни за какие коврижки сдать еще и кресло министра обороны. Пока оно под его человеком, у него есть параллельный канал с армией. Кстати, явно с этой целью выстраивания параллельных связей помимо главкома Зеленский провел накануне встречи практически со всеми значимыми воинскими начальниками ВСУ.

Что-то подсказывает, что в этом нынешнем неустойчивом равновесии кто-то вскоре оставит свое место – либо Драпатый, либо Зеленский. Хотя напрямую они друг с другом не конкурируют, поскольку тут противовесы Зеленскому находятся гораздо выше, чем нынешний главком. И тогда у жены Драпатого появится возможность вновь троллить и критиковать «просроченного».

* - внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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