Жена главкома ВСУ Драпатого от души издевалась над Зеленским в соцсетях

Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ Фото: REUTERS.

Как неудобно получилось! Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ, а семья Драпатых-то, оказывается, порохоботы! То есть противники Зеленского и сторонники его предшественника Порошенко*. Конечно, если верить расхожей народной мудрости, что муж и жена – одна сатана. Но вот ваш покорный слуга за 40 с лишним лет супружеского стажа имел не один случай убедиться в истинности данного высказывания, как и в том, что ночная кукушка завсегда дневную… ну, дальше сами знаете.

Это я к тому, что супруга нынешнего нового главкома ВСУ Юлия Драпата, как она сама называет себя в соцсетях, в 2019-м, в самый разгар президентской кампании перед выборами была не просто одним из противников нынешнего «просроченного» главаря бандеровской хунты в Киеве Владимира Зеленского, а издевалась над ним в своем аккаунте в соцсетях так, что от того пух и перья летели.

- Давай просеремо Украину разом (Давай про… (сами понимаете, что именно) Украину вместе, - предлагала она от имени Зеленского, разместив его улыбчивое предвыборное фото и продолжила, опять же, как бы от его имени. – Мову не знаю. В Бога не верю. В армии не был. И я вам ничего не обещал.

И подпись: ВоваЛисапет. Над «лисапетом», как прозвали один из рекламных приемов Зеленского из сериала «Слуга народа» Драпата издевалась в особо изощренной форме.

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Вот здесь, конечно, Юлия Драпата погорячилась и немного соврала. Потому что Зеленский надавал очень много обещаний перед выборами, но главное – обещал закончить войну на Донбассе, ради чего он обещал «договариваться хоть с чертом».

- Если медкомиссия подтвердит, что Зеленский здоров, требуем взять его солдатом в армию, от которой его «отмазал» папа-профессор, - а это уже другой плакат против Зеленского, который разместила на своей стене в соцсети супруга нового главкома.

А какой толстый наброс с намеком на наркозависимость Зеленского! «План Порошенко*» – и изображение эмблемы НАТО. «План Зеленского» - и рисунок хорошо узнаваемого листа конопли.

- Что Украина бедная страна и множество украинцев едва сводят концы с концами — правда. Что Зеленский сможет быстро это изменить — неправда, - публиковала она в своем аккаунте. – Что в политике нужны новые лица – правда. Что Зеленский новое лицо – неправда. У него нет лица, у него есть только маски, которые он, в силу профессии, всю жизнь меняет.

Когда-то жена Драпатого издевалась над Зеленским в соцсетях Фото: REUTERS.

Там еще много таких сопоставлений правды и неправды. Еще много, судя по всему, было публикаций на эту тему, но после выборов, на которых Зеленский победил, Юлия Драпата больше такие публикации не размещала. А после вчерашнего назначения мужа на пост главкому ВСУ и вовсе начала тереть и подчищать свои посты, что называется, сомнительного содержания. Впрочем, можно не сомневаться, что Зеленскому о них уже доложили, причем, даже не вчера, а гораздо раньше.

Вольно или невольно, но супруга главкома подложила ему свинью. Зеленского и без того пришлось ломать и прошибать для назначения Драпатого, не являющегося ни фанатом «просроченного», ни поклонником его артистического таланта. Драпатого, которого лоббировал министр обороны Федоров, ставший конкурентом самого «просрочки» Зеленского. А теперь «просрочка» не должен ни за какие коврижки сдать еще и кресло министра обороны. Пока оно под его человеком, у него есть параллельный канал с армией. Кстати, явно с этой целью выстраивания параллельных связей помимо главкома Зеленский провел накануне встречи практически со всеми значимыми воинскими начальниками ВСУ.

Что-то подсказывает, что в этом нынешнем неустойчивом равновесии кто-то вскоре оставит свое место – либо Драпатый, либо Зеленский. Хотя напрямую они друг с другом не конкурируют, поскольку тут противовесы Зеленскому находятся гораздо выше, чем нынешний главком. И тогда у жены Драпатого появится возможность вновь троллить и критиковать «просроченного».

* - внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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