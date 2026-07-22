Россияне решили поддержать российские компании, которые понесли убытки из-за ударов БПЛА по складам Wildberries. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россияне решили поддержать российские компании, которые понесли убытки из-за ударов БПЛА по складам Wildberries. Утром 18 июля стало известно, что атаке украинских беспилотников подверглись логистические комплексы WB в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область), а ночью 22 июля были атакованы комплексы в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

Узнав о повторной атаке на склады WB россияне запустили флешмоб в поддержку малого бизнеса. Участники флешмоба публикуют скриншоты своих корзин из приложения маркетплейса, призывают россиян покупать товары отечественных брендов и делиться своими подборками с хештегами в их поддержку. Таким образом участники флешмоба рассчитывают, что у компаний, чьи товары продаются на WB, вырастет число клиентов и благодаря этому они получат большую прибыль и смогут хотя бы частично компенсировать понесенные из-за беспилотных атак убытки.

Участники флешмоба отмечают, что его проведение - это способ выразить поддержку российским продавцам, для которых маркетплейс является одним из основных каналов продаж.

К помощи компаниям уже подключились и некоторые известные блогеры. Они предлагают продавцам скидывать к ним в комментарии ссылки на свои товары, чтобы обратить внимание подписчиков. Таким образом предприниматели получают бесплатную рекламную площадку.

Желание поддержать маркетплейс выразили не только рядовые граждане, но и банки. Первыми об этом сообщили ВБТ и Сбер. Так, ВТБ разработал меры поддержки своих клиентов - продавцов WB, которые потеряли товары на складах маркетплейса в Московской и Тамбовской областях. Предприниматели смогут получить в банке отсрочку по погашению основного долга и процентов по кредиту.

«Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях», - сообщили в пресс-службе банка.

В свою очередь Сбер также открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей, потерявших товарные остатки на складах в Котовске и Электростали. Подать заявление можно через онлайн приложение. В банке отметили, что каждое обращение будут рассмотривать индивидуально. Кроме того, банк запустил для клиентов бесплатные консультации по вопросам, связанными с потерей товаров из-за атак БПЛА. Сотрудники банка помогут сориентировать, что нужно делать в первую очередь, помогут разобраться по вопросам страхования, подскажут, как найти необходимую аналитику по остаткам на складах.

О мерах поддержки продавцов объявил и WB Банк. Пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса получат отсрочку по кредитам до полугода, льготные займы на восполнение товарных запасов и ускоренный вывод выручки. Банк также автоматически отменит комиссии за внутренние платежи и повысит ставку на остатки средств. Для крупного бизнеса аналогичные меры будут запущены банком в ближайшее время.

В среду стало известно, что ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила власти предоставить отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов на шесть месяцев продавцам, чьи товары были повреждены или утеряны из-за ударов БПЛА по складам Wildberries. Письма с просьбой об этом ассоциация направила главам Минфина и ФНС Антону Силуанову и Даниилу Егорову. В ассоциации отмечают, что налоговая отсрочка поможет восстановить работу компаний, сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед контрагентами.

Чем поможет сам WB

В свою очередь руководство WB также приняло меры по поддержке компаний, работающих на маркетплейсе. Гендиректор Wildberries Татьяна Ким ранее объявила, что владельцы поврежденных товаров получат скидки на хранение товаров на некоторых складах. Транзит товаров на региональные склады будет бесплатным.

«Скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады», - написала Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

После первых атак БПЛА Татьяна Ким заявила, что продавцы не останутся наедине со своей проблемой. По ее словам, маркетплейс обсуждает возможность компенсации продавцам за товар, утраченный в результате атаки БПЛА на склады в Котовске и Электростали. «Необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. По экспертным данным, это займет до 30 дней», - заявила Ким.

Компания также объявила, что семьи погибших сотрудников WB получат выплату по 2 млн. рублей. Пострадавшим сотрудникам, чье состояние врачи оценили как тяжелое, выплатят по 1 млн. рублей.

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