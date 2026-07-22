Паспорт для Орнеллы Мути: почему легендарная актриса захотела стать гражданкой России

Орнелла Мути захотела стать гражданкой России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новость о том, что Найке Ривелли, старшая дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, вместе с матерью подали документы на получение российского гражданства, произвела на Апеннинах эффект разорвавшейся бомбы. И если крупные СМИ обошлись простой констатацией факта, то издания помельче, особенно специализирующиеся на скандалах, интригах и расследованиях начали выискивать в этом шаге корыстные и политические мотивы. А обладающие особо богатым воображением блогеры и вовсе договорились до якобы существующей системы грантов от российского правительства для западных знаменитостей.

Такая бурная реакция вызывает немалое удивление, особенно учитывая тот факт, что ни Орнелла, ни ее дочь тайны из своих планов не делали. О желании Найке получить российский паспорт и купить дом под Москвой или Санкт-Петербургом известно как минимум с 2025 года. А сама Мути еще в 2018 году говорила, что имеет жилье и регистрацию в Москве и раздумывает о гражданстве.

Итальянская актриса Орнелла Мути (справа) и ее дочь актриса Найке Ривелли Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ОРНЕЛЛУ МУТИ С РОССИЕЙ

Орнелла Мути (настоящее имя Франческа Романа Ривелли) родилась 9 марта 1955 года в Риме. Дебютировала в кино в 14 лет в драме Дамиано Дамиани «Самая красивая жена» (1970). В 1970–1980-х она стала одной из главных звезд итальянского экрана, совмещая серьезные авторские фильмы и массовые комедии. Итальянская энциклопедия Treccani называет ее одной из последних настоящих див истинно итальянского кинематографа.

Среди ее на наиболее известных в России работ - «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано. При этом отметилась итальянка и в советских фильмах. Так, ей принадлежала главная женская роль в совместной советско-итальянской картине Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» 1979 года. Так что опыт знакомства с русской культурой у актрисы весьма богатый.

Она неоднократно приезжала в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, участвовала в культурных и модных мероприятиях. В 2024 году в Сочи был открыт большой мурал с ее портретом, автором которой стал прозванный «итальянским Бэнкси» художник Джорит.

Более того, связывают актрису с нашей страной и семейные корни. Ее отец был итальянским журналистом неаполитанского происхождения, мать — Илзе Рената Краузе, скульптор, родившаяся в Эстонии, с балтийско-немецкими и русскими корнями. Сама актриса не раз рассказывала, что ее бабушка и дедушка были русскими, жили в Петербурге и лишь после революционных событий уехали в Прибалтику.

Конечно в вопросе с переездом в Россию в случае Орнеллы не обошлось и без «корыстного» мотива. Правда ни о каких грантах, естественно речи не идет. Вопрос, скорее, культурно-символический. У нас итальянскую актрису воспринимают не просто как иностранную знаменитость, а как часть общей кинематографической памяти. Здесь у нее сохраняются большая аудитория, профессиональные приглашения и особый статус.

ЧЕМ ИЗВЕСТНА ДОЧЬ ОРНЕЛЛЫ МУТИ НАЙКЕ РИВЕЛЛИ

Найке Ривелли Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Найке Ривелли родилась 10 октября 1974 года в Мюнхене. Она — старшая дочь Орнеллы и носит настоящую фамилию матери. Найке работает как актриса, модель и певица. В детстве она появилась рядом с матерью в комедии «Бонни и Клайд по-итальянски», а в 1990 году сыграла свою сольную роль в фильме Этторе Сколы «Путешествие капитана Фракасса». В дальнейшем снималась в международном мини-сериале «Граф Монте-Кристо».

Пробовала себя Найке и на музыкальной сцене: выступала под псевдонимом Nayked, а в 2011 году выпустила сольный альбом «Metamorphose Me».

Для Найке российское направление также стало частью работы - в марте 2024 года она выступила как модель на Московской неделе моды, представив московский бренд «MaisonESVE». Поговаривают у наличии у нее и других контрактов с российскими фирмами, так что ее желание обрести официальный статус в России может иметь и вполне рациональную основу.