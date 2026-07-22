«Все построено на дураческом голосе»: блогер Леша Игазарян рассказал о внезапной популярности и работе с Павлом Волей

Блогер Леша Игазарян признался, что его узнаваемый образ появился случайно. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

20-летний блогер Леша Игазарян рассказал KP.RU о резком взлете популярности и работе соведущим «Шоу Воли» на федеральном канале. Автор забавных роликов, которые собирают десятки миллионов просмотров, признался, что популярность пришла не сразу — до этого он много лет создавал контент. В какой-то момент за считанные месяцы он стал одним из самых узнаваемых авторов.

«Я до этого снимал 8 лет и на YouTube, и еще где-то. Недавно у меня резко пошла вверх популярность. Сейчас она на месте стоит. Поэтому у меня каждый день настроение то хорошее, то плохое. Все от просмотров зависит», — рассказал Леша.

По словам блогера, он сам до конца не ожидал, какой отклик получит его образ. Все началось с нескольких фраз, которые стали мемами и быстро разошлись в Сети.

«Все благодаря образу. Мем пошел: “Тупо я”. Потом “Доброе утро, Москва”. И оно как-то все сплелось. И просто вот этот обычный дураческий голос. Все на нем построено теперь», — объяснил Игазарян на пре-пати концерта Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в «Лужниках».

На том же мероприятии певица MARGO удивила откровенным образом, выбрав платье с голой спиной и открытым «тылом». Сам Ваня дал небольшой концерт и пообщался с журналистами, помимо прочего, он прокомментировал конфликт с Егором Кридом, который якобы украл его стилистику концерта.