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Звезды22 июля 2026 15:45

«Все построено на дураческом голосе»: блогер Леша Игазарян рассказал о внезапной популярности и работе с Павлом Волей

Блогер Леша Игазарян признался, что его узнаваемый образ появился случайно
Кирилл МИШИН
Блогер Леша Игазарян признался, что его узнаваемый образ появился случайно.

Блогер Леша Игазарян признался, что его узнаваемый образ появился случайно.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

20-летний блогер Леша Игазарян рассказал KP.RU о резком взлете популярности и работе соведущим «Шоу Воли» на федеральном канале. Автор забавных роликов, которые собирают десятки миллионов просмотров, признался, что популярность пришла не сразу — до этого он много лет создавал контент. В какой-то момент за считанные месяцы он стал одним из самых узнаваемых авторов.

«Я до этого снимал 8 лет и на YouTube, и еще где-то. Недавно у меня резко пошла вверх популярность. Сейчас она на месте стоит. Поэтому у меня каждый день настроение то хорошее, то плохое. Все от просмотров зависит», — рассказал Леша.

По словам блогера, он сам до конца не ожидал, какой отклик получит его образ. Все началось с нескольких фраз, которые стали мемами и быстро разошлись в Сети.

«Все благодаря образу. Мем пошел: “Тупо я”. Потом “Доброе утро, Москва”. И оно как-то все сплелось. И просто вот этот обычный дураческий голос. Все на нем построено теперь», — объяснил Игазарян на пре-пати концерта Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в «Лужниках».

На том же мероприятии певица MARGO удивила откровенным образом, выбрав платье с голой спиной и открытым «тылом». Сам Ваня дал небольшой концерт и пообщался с журналистами, помимо прочего, он прокомментировал конфликт с Егором Кридом, который якобы украл его стилистику концерта.