Юлия Пересильд вступилась за дочь, которою захейтили за блат при поступлении в киношколу

Юлия (справа) и Анна Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В кулуарах давно обсуждают, что дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Анна поймала звезду. В принципе, на то, вероятно, могут быть причины. Девушке всего 17 лет, а она уже очень востребованная актриса и даже запустила собственный бренд одежды. Кроме того, Анна встречается с кумиром молодежи Ваней Дмитриенко. Неудивительно, что у юной актрисы много завистников и хейтеров. И вот буквально на днях на Пересильд обрушилась новая волна критики.

Говорят, что Анна попала в Московскую школу кино (МШК) благодаря связям известных родителей. Якобы на итоговом конкурсе Пересильд вообще не было, но при этом ее все равно зачислили на курс Дарьи Мороз, преподающей актерское мастерство. Разумеется, этот факт вызвал негодование у абитуриентов, которым пришлось сдавать экзамены. Мол, а где справедливость?

Анна Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции. Это заранее было оговорено мной и университетом… Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе!» — позже пояснила Дарья Мороз.

Затем за 17-летнюю Анну вступилась и ее звездная мама Юлия Пересильд.

«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов. Блат, связи, не знаю что еще, таинственные покровители. Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша… А можете попробовать просто один день прожить в любви к миру, людям, которые рядом, своим родителям, своим детям, просто посторонним, которые нуждаются в любви…» — написала Юлия в своем личном блоге.

Юлия Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мам, ты крутая», — оставила комментарий Анна Пересильд.

Многие поддержали Юлию Пересильд, но были и те, кто не согласился.

«Хейт не всегда про ненависть. Порой он про социальную несправедливость», — оставила комментарий пользователь по имени Юлия.

Впрочем, актрисе, которая в жизни добивалась всего сама, было что ответить:

«Мне девочке из нищей семьи из маленького городка бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость. Я это прожила сполна».