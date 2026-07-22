Бойцы «Севера» освободили Артельное в Харьковской области. Противник потерял 250 боевиков. Поражены четыре бронемашины и 10 автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 июля:

1. Новости с передовой: освобождены Артельное и Благодатное

2. Залужный послал «черную метку» Драпатому

3. Сырский ушел, «наступая на фронтах»

4. Киев смачно плюнул в истребители от поляков

5. Турков испугали атаки на «Голубой поток»

6. Агента СБУ повязали в Киеве

7. Боевиков на Сумщине бросили без медпомощи

8. Киевляне готовятся к экстремальной зиме

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 23 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» освободили Артельное в Харьковской области. Противник потерял 250 боевиков. Поражены четыре бронемашины и 10 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила 140 националистов. Подбиты четыре бронемашины и 31 автомобиля.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 210 человек. Утилизированы 13 автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба».

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: до 240 военнослужащих, по три бронемашины и орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Штурмовики «Востока» освободили Благодатное в Запорожской области. Противник потерял до 380 бойцов и, бронетранспортер. А также 11 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град»

«Днепр» упокоил более 50 боевиков. Вывел из строя 14 автомобилей и станцию РЭБ.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 808 дронов.

Штурмовики «Востока» освободили Благодатное в Запорожской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 23 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Залужный бросил Драпатому «черную метку»

Бывший главком ВСУ, посол Киева в Лондоне, генерал Валерий Залужный отправил сменщику своего сменщика, генералу Михаилу Драпатому, «черную метку». Залужный заявил, что ожидания нового главкома не соответствуют реальному положению дел. Посол сказал:«Новому главному ВСУ будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет». Накануне Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на высший командный пост. Ранее тот руководил Объединенными силами ВСУ. И не щадил солдат.

Сырский ушел с головокружением «от успехов»

В Telegram-канале отставленного с поста главкома ВСУ Александра Сырского появилось такое сообщение:«Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления». Да, особенно на Донбассе, в районе Константиновки-Дружковки. Таблетки надо вовремя принимать — тогда и количество галлюцинаций снизится. Скорее всего.

Киев отказался от МиГ-29 из Польши

В Киеве такое головокружение от никому не видимых «успехов», что режим больше не хочет получать от Варшавы, стоявшие у нее на вооружении советские истребители МиГ-29. Причина проста: надо провести с этими машинами дорогостоящие восстановительные работы. Украинские эксперты посмотрели на самолеты и пришли в ужас: истребителям нужен дорогой и долгий ремонт и модернизация. Киев и Варшава не пришли к компромиссу по финансированию восстановительных работ. Ни Украина, ни Польша не захотели брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям. Правильно, пусть ржавеют...

Турки признали что Киев — зло для «Голубого потока»

Источник в правительстве Турции сообщил: Москва и Анкара ведут закрытые консультации в связи с атаками ВСУ на объекты «Голубого потока». Слова источника приводят РИА Новости: «По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме». А турецкий экономист Озлем Текиндор указала, что Анкаре надо жестко предупредить Киев о недопустимости атак дронов ВСУ по газопроводу, так как они могут оставить Турцию близкой зимой без тепла. Неужели генералы ВСУ замерзнут в новогоднюю ночь в пятизвездных отелях Антальи?

В Питере повязали агента СБУ

В Питере повязали агента украинских спецслужб. Он собирал данные о сотрудниках ОПК России для украинских спецслужб. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили: «В Санкт-Петербурге гражданин России 2005 года рождения полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные передавал представителю иностранной спецслужбы». Задержанный забрал из схрона, на который указал украинский куратор, бомбу для закладки под машину одного из руководителей регионального предприятия ОПК. Не донес пирожок — садись на пенек.

В Сумской области боевики умирают без медпомощи

Боевики из 101-й отдельной бригады теробороны Украины массово умирают от ранений на позициях в районе Уланово Сумской области. Причина проста — ни ротации, ни медпомощи. Близкие бойцов из 1-го батальона 101-й бригады публикуют в соцсетях панические видео. И подчеркивают, что на позициях в районе Уланово их родные находятся уже более трех месяцев. А вы до пана Голобородько достучаться не пробовали?

Жители многоэтажки в Киеве готовятся к экстриму

Украинский телеканал «Киев 24» сообщает о народной инициативе: «Старый 17-этажный дом, построенный в 1970-х годах, готовят к зиме своими силами. Жители купили генератор и инвертор, утепляют стены, а лифты планируют обеспечивать электроснабжением даже во время долгих отключений электроэнергии». При том большинство жителей — небогатые пожилые люди или арендаторы. Они добились перераспределения взносов на содержание придомовой территории в пользу утепления стен, закупки генераторов, а в дальнейшем планируют оборудовать здание солнечными панелями. Надо не забыть закупить буржуйки, которые работают на отходах от жизнедеятельности коров.