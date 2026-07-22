Сорвался, получил травму головы: альпинисты спасают россиянина на Памире, но погода испортилась

Игорь Байер далеко не новичок в горах. Спортивным туризмом он занимается с 14 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В горах Памира уже несколько дней продолжается операция по эвакуации 22-летнего российского туриста Игоря Байера, получившего черепно-мозговую травму во время прохождения одного из самых сложных спортивных маршрутов Таджикистана. Несмотря на то, что состояние молодого человека сейчас оценивается как стабильное, вертолет до сих пор не может забрать группу из-за непогоды, накрывшей высокогорье. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, вылет предварительно запланирован на 24 июля, если позволят погодные условия.

Экспедиция московского турклуба «Вестра» стартовала 11 июля и должна была завершиться только 5 августа. Группа проходила один из самых сложных памирских маршрутов - поход пятой категории сложности. В составе экспедиции было пять человек: руководитель Сергей Наседкин, штурман Игорь Байер, логист Сергей Батищев, завхоз Ирина Бондаренко и медик Дмитрий Платов. 43-летний Сергей Наседкин - инструктор-методист турклуба «Вестра» и член Федерации альпинизма России, имеющий большой опыт организации высокогорных походов.

Маршрут, рассчитанный почти на месяц, проходил через труднодоступные районы Центрального Памира. После выхода из поселка Девшар туристам предстояло преодолеть перевалы Ташлык, Шапак и Тырамыс-1, пройти по ледникам Шини-Бини, Фортамбек и Вальтера, подняться на пик Корженевской, а затем совершить восхождение на высшую точку бывшего СССР - пик Исмоила Сомони (ранее пик Коммунизма) высотой 7495 метров, после чего вернуться через перевалы Курай-Шапак, Тамаша и Обходной.

Эвакуацию пострадавшего на Памире российского альпиниста отложили из-за непогоды Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СОРВАВШИЙСЯ ПЛАН

До трагедии поход проходил практически по плану. Уже в первый день группе пришлось задержаться из-за оформления пропусков, однако затем экспедиция вышла на маршрут. 12 июля туристы заночевали под перевалом Ташлык на высоте около 3700 метров. Через спутниковую связь руководитель регулярно передавал короткие сообщения. После перевала группа вышла к леднику Шини-Бини.

14 июля Наседкин сообщил, что у всех все в порядке, получил от координатора прогноз погоды на ближайшие две недели.

Группа благополучно преодолевала этап за этапом.

Но 18 июля координатору пришло сообщение: около 16:15 по местному времени во время спуска группы с перевала Тырамыс-1 произошел несчастный случай. Игорь Байер сорвался и получил травму головы, серьезно повредил ногу. Руководитель Сергей Наседкин сразу заявил о происшествии в кризисный центр Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Сам Игорь Байер далеко не новичок в горах. Спортивным туризмом он занимается с 14 лет, состоит в турклубе «Вестра» с 2022 года, входил во Всероссийский студенческий корпус спасателей и работает строительным альпинистом. За его плечами - походы в Фанских горах, Высоком Алае, Карелии и на Западном Кавказе, а также восхождение на пик Ленина высотой 6400 метров. В конце апреля этого года он успешно покорил западную вершину Эльбруса (5642 метра). Знакомые характеризуют его как ответственного и педантичного человека.

Фото: Личная страница Игоря Байера

АЛЬПИНИСТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Утром 19 июля координатор группы Наседкина получил короткое сообщение со спутникового телефона: «Сейчас на леднике Тырамыс, спустимся в МАЛ (Международный альпинистский лагерь - Ред.) Сулоева через три часа». В это же время в Москве сотрудники «Вестры» связались с семьей Игоря Байера и приступили к оформлению страхового случая.

Несмотря на ЧП, группа сумела самостоятельно спуститься к поляне Сулоева, а затем к поляне Москвина. К одной из основных высокогорных баз Памира, расположенной на высоте около 4200-4300 метров, туристы добрались только вечером 21 июля.

После известия о происшествии «Вестра» объявила срочный сбор средств на эвакуацию группы. Необходимые 900 тысяч рублей удалось собрать меньше чем за сутки благодаря участникам альпинистского сообщества. Вертолет уже забронирован, однако окончательное решение о вылете теперь зависит только от погоды. В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заверили, что держат ситуацию под постоянным контролем, а состояние Игоря Байера стабильное. Эту же информацию «КП» подтвердили в турклубе.

Поляна Москвина многие годы считается отправной точкой для восхождения на высочайшие вершины бывшего СССР - пика Исмаила Сомони и пика Корженевской. Лагерь занимает около 10 га и считается относительно безопасным местом, поскольку здесь практически не бывает мощных лавин и камнепадов.

Летом на поляне работает дизельный генератор и газовые установки, топливо, продукты и снаряжение сюда доставляют вертолетами из Душанбе (в полете около полутора часов). На поляне оборудована полноценная вертолетная площадка.

Главной проблемой сейчас остается именно погода. Высокогорный район уже несколько дней находится под влиянием циклона. По прогнозам, в районе Памира до 23 июля будет идти мокрый снег, сохранится низкая облачность и сильный ветер. Из-за этого пилоты несколько раз отменяли вылет. При такой погоде посадка на поляне Москвина будет слишком опасной. Улучшение погоды ожидается к 24 июля.

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