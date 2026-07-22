Почему назначение нового главкома ВСУ Драпатого оказалось незаконным

На место Сырского главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Главком ВСУ Александр Сырский отправлен в отставку. На его пост назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Но по закону Зеленский может назначить нового главнокомандующего только по представлению действующего министра обороны. Которого на данный момент в незалежной нет. А назначить министра обороны может только Верховная рада. Но ее ближайшее заседание состоится 18 августа. Сейчас парламент ушел на каникулы.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым.

- Так насколько происходящие сейчас в Киеве назначения легитимны?

- Правильно отмечено, что парламент сейчас на каникулах. А именно Рада утверждает министра обороны. Исполняющий обязанности главы Минобороны не имеет право назначать главкома ВСУ.

- Назначения происходят под давлением улицы?

- Главное тут не это. Самое главное здесь — это деньги. А деньги — это должность министра обороны.

- И должность главкома — тоже?

- Для Зеленского Сырский был, в общем, удобен. Он был лояльный, он был подконтрольный. А Зеленский самостоятельных военных очень боится. Но при этом деньги для него все-таки важнее лояльности. И он таким образом бросает кусок толпе: вы протестовали против Сырского — вот вам Драпатый, которого вы так хотели.

- Деньги идут с запада не под конкретных людей - под режим?

- И дальше будет приходить западная помощь, и дальше ее будут распиливать чиновники - уже нового кабинета министров. Исходя из этого должность главы Минобороны очень важна. Раньше на этой должности зарабатывал министр Федоров, соросята с антикоррупционерами, и фирмы Зеленского. И последние очень страдали от того, что не могут выбрать все деньги — и приходилось делиться.

- А теперь?

- А теперь все деньги должны получать структуры Зеленского.

- Разве связка Федоров-Сырский не устаканилась, в общем, в плане связей с американцами по том же Старлинку, по производству дронов в Европе? Новые люди смогут так же хорошо все наладить?

- На Украине сейчас система строится так, чтобы она самонастраивалась. Есть возможность создания частного ПВО — и она возникает, и идут закупки у сразу же возникших поставщиков.

- Они разве не создали конкуренцию на всех направлениях?

- По дронам — да, там только дроны более 150 фирм производят.

- И что - это не зависит от того, кто во главе Минобороны и ВСУ?

- В общем, нет, им не важно — кто сейчас, Сырский или Драпатый. Они создали систему, которая ориентирована не на человека.

- А на что?

- Когда до 120 миллиардов долларов на кону за год — сколько должны заработать Зеленский и его окружение? Деньги решают все. Кафтан русофобии позволяет украинским элитам получать чудовищное финансирование запада. Раньше они торговали наследием СССР. Когда оно было распродано, они начали торговать русофобией.

- Это же ненадолго?

- Украина сегодня получает такие деньги, какие не получала никогда. Золотовалютные запасы Украины сейчас имеет такие, каких в жизни у нее не было.

- Не слишком ли мы все упрощаем, говоря что все процессы — это только про деньги?

- Ну, возьмите Федорова. Он вложился в обороноспособность Украины лучше чем кто-либо. У него связи с американскими цифровым гигантами. У него поддержка европейских политиков. Ну, казалось бы, оставь его — но нет, денежные потоки слишком велики. И, обратите внимание, американцы даже слова не сказали на отставку Федорова...