Новая загадка Красной планеты: Внутри Марса что-то жужжит и движется

InSight с выставленным рядом с собой сейсмографом

В информации, которую успел передать InSight - марсианский зонд NASA, исправно проработав на соседней планете с 2018 по 2022 год, ученые продолжают находить нечто полезное и даже загадочное. Недавно в который раз удивились сейсмологи, которые попытались разобраться в «марсотрясениях».

О «буйстве» марсианских внутренностей - относительном, конечно, стало известно благодаря данным, которые 4 года подряд собирал доставленный на Марс сейсмограф - похожее на черепаху устройство под названием Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Его после посадки вытащила наружу и поставила на поверхность планеты роботизированная рука зонда InSight.

SEIS, в итоге, зарегистрировал более 2000 толчков. Многие сотрясали недра с магнитудой от 3 до 4 – Марс оказался весьма беспокойным внутри. А одно «марсотрясение» было аж 5-балльным – стало крупнейшим, зафиксированным вне Земли.

В марсианскую сейсмику вникли швейцарские ученые из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), выделив наиболее характерные и показательные «марсотрясения». Особенности распространения колебаний – их спектр, соотношения продольных и поперечных волн на сейсмической картине указали: 32 процента толчков были вызваны тектоническими процессами – разрывами растягивающейся марсианской коры, на которые снизу давит мантия. Около 28 процентов – стали отголосками астероидных и метеоритных ударов, после которых на поверхности появлялись кратеры – порой в несколько десятков метров в диаметре. Некоторые – вновь образованные – находили на снимках с орбиты.

Природу почти 40 процентов сейсмических событий - то есть, большинства - определить не удалось. Они так и остались загадочными. О чем швейцарские сейсмологи сообщили в статье, которую они подготовили по результатам анализа и разместили на портале препринтов arXiv.org.

Сейсмическое зондирование – изучение особенностей прохождения волн от «марсотрясений» позволило представить внутреннее строение Марса

«Непонятное» отличалось высокой частотой колебаний и плотностью – эпицентры загадочных «марсотрясений» буквально «роились» недалеко от поверхности. Ученые так и назвали их - «роевые события» (swarm events).

Колебания были такими, что казалось: внутри Марса на сравнительно небольшой глубине будто бы что-то жужжит, двигаясь и дрожа.

Согласно полоумной гипотезе конспирологов, сейсмограф InSigh, конечно же, реагировал на какую-то деятельность марсиан, скрывающихся в недрах.

По здравому разумению самих исследователей «марсотрясений», их загадочную разновидность может создавать отогревающаяся временами углекислота. Или потоки воды, все-таки имеющейся под поверхностью.

Но как оно там на самом деле? Точно ничего не известно. Поэтому и марсиан отвергать пока нельзя.

КСТАТИ

InSight показал, как устроен Марс

Благодаря зарегистрированным SEIS «марсотрясениям» удалось провести сейсмозондирование, которое, в свою очередь, позволило узнать, что находится внутри Марса - с большой точностью представить Красную планету в разрезе на самую что ни на есть ее глубину.

Препарированный Марс таков: сверху – кора, состоящая то ли из двух, то ли из трех слоев. В одном случае она уходит вниз на 20 километров, в другом – на 37.

Под корой находится слой мантии толщиной 1560 километров. Далее ядро радиусом 1830 километров. Ядро – полностью расплавленное, как ученые себе и представляли. Земля внутри устроена иначе – наше ядро имеет расплавленный внешний слой и твердый внутренний.

На прощание InSight сфотографировал свой сейсмограф

ПОМЯНЕМ

InSight: «Спасибо, что вы со мной».

Перед тем, как испустить дух, зонд прислал прощальную карточку – вид на сейсмограф – и трогательный твит:

«У меня очень мало энергии, так что, возможно, это последнее изображение, которое я могу отправить. Но обо мне не беспокойтесь: мое пребывание здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать разговаривать с командой миссии, я это сделаю, но скоро я здесь закончу. Спасибо, что вы со мной».

«Голодная смерть» InSight наступила от энергетической недостаточности. Солнечные батареи зонда покрыла пыль – они перестали заряжаться.

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