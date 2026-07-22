Работа максимально приближена к боевой Фото: Министерство обороны РФ.

Батальон беспилотных систем (БпС) Южного военного округа успешно прошел боевое слаживание в одном из учебных центров. Это финальная стадия интенсивной общевойсковой и специальной подготовки военнослужащих.

«Учебный центр располагает материально-технической базой, идентичной условиям выполнения задач в зоне проведения спецоперации (СВО). Командование подразделения тренируется в организации работы командного пункта, управлении и взаимодействия между подразделениями», - комментируют кадры боевой подготовки в Минобороны России.

Заключившие контракт студенты прошли боевое слаживание перед первым боем

На кадрах можно увидеть, как все тщательно отрабатывают свои задачи: тыловые и технические службы - создание рабочих мест, операторы БпС изучают сборку и настройку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а водители - оптимальные маршруты и экстремальное вождение.

- Работа максимально приближена к боевой, - говорит оператор-механик с позывным «Джигит». - Закатываемся в условную лесополосу. С нуля полностью строим себе позиции, проводим свет, интернет, раскладываем оборудование и маскируем его. И начинаем отсюда работать уже по боевому с боевыми зарядами на птицах, которые подготовили саперы».

Ключевой акцент в обучении контрактников сделан на операторов БпС. Расчеты осваивают управление беспилотниками, оборудование пунктов БПЛА, развертывание станций связи, выбор частот для противодействия средствам РЭБ противника. Операторами изучается весь спектр БПЛА, состоящих на вооружении ВС РФ.

Многие из них, взяв академический отпуск в вузах, заключили контракт с войсками БпС.

«Обучался в институте. Там мне рассказали о возможности заключить специальный контракт, получить льготы. Подумав, я подписал контракт и мне дали академический отпуск на один год. Дома ждут, семья гордится мной», - делится оператор-сапер БпС с позывным «Моряк».

Военнослужащие прошли через тактическое учение. В максимально приближенных к боевым условиях личный состав отработал полный комплекс задач, включая уничтожение имитированных целей – командных пунктов, укрытий, живой силы и техники противника.

После завершения подготовки подразделение будет направлено в зону СВО для выполнения поставленных задач.