Акции по акции: почему дешевеют ценные бумаги российских компаний и как на этом заработать

В разные моменты котировки могут вести себя по-разному. На это влияют многочисленные факторы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

«Значит, теперь я долгосрочный инвестор». Обычно так говорят биржевые спекулянты, когда не успевают вовремя продать акции. Фиксировать убыток не хочется. Вот и приходится держать сильно подешевевшие активы.

На российском фондовом рынке сейчас именно такая ситуация. Индекс Мосбиржи (индикатор, который отражает среднее изменение котировок крупнейших российских компаний) упал более чем на треть - с 2900 пунктов 9 марта до 1900 пунктов 20 июля. Есть вероятность, что эта неделя все же выйдет в плюс. Отскок (рост цен) начался во вторник и пока не выдохся. Но все будет зависеть от решения ЦБ по ставке в пятницу, 24 июля. В чем причины снижения? Какие акции подешевели сильнее всего? И что делать инвесторам в такой ситуации?

ПРИЧИНЫ

Причин снижения котировок несколько. Но, пожалуй, главная – «эффект высокой базы». Объясним на пальцах. К началу марта цены на акции российских компаний сильно подскочили. За счет роста стоимости нефти на фоне первой фазы конфликта между США и Ираном. Когда цены на черное золото пошли вниз, индекс начал снижаться.

И еще один фактор, который стал влиять на ситуацию на бирже в последнее время, - это так называемый дивидендный гэп. Сезонная история, когда компании выплачивают дивиденды за прошлый год. И ровно на тот процент, который получают инвесторы, снижаются котировки акций. Это техническая просадка, которая, как правило, сходит на нет в течение пары-тройки месяцев.

Совокупность этих трех факторов и привела к резкому снижению биржевых котировок. Да еще и Центробанк не добавил оптимизма, притормозив со снижением ставки в июне. Тогда он опустил «ключ» всего на 0,25 процентного пункта — с 14,5 до 14,25% годовых. Рынок рассчитывал на большее.

Причин снижения котировок несколько. Но, пожалуй, главная – «эффект высокой базы» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

КТО ПОСТРАДАЛ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

Больше всего потеряли акции второго и третьего эшелонов. От них инвесторы избавляются в первую очередь. И там колебания, как правило, сильно выше - как вверх, так и вниз. Но и среди «голубых фишек» (то есть, самых крупных компаний) тоже есть свои аутсайдеры. Так, больше всего потеряли Газпром, Роснефть, Новатэк и Лукойл. Падение составило от 30 до 40%. Эти акции больше всего пострадали от падения стоимости нефти. Кроме того, сильно упали акции ВТБ (более чем на 40%). Здесь основная причина — дополнительная эмиссия акций банка. Это приводит к тому, что количество акций увеличивается. И они становится дешевле.

Кроме того, дополнительным топливом для снижения котировок стали маржин-коллы. Так на бирже называются принудительные продажи акций брокерами, когда клиенты торгуют на заемные деньги (например, вкладывают один рубль, а еще два или пять берут в долг у брокера), котировки акций падают и собственных денег клиента уже не хватает, чтобы покрыть убыток. Тогда брокер требует от клиента закинуть дополнительные деньги на счет, чтобы обеспечить позицию. Если этого не происходит, акции продаются автоматически с убытком. Если таких горе-инвесторов много, получается лавина продаж, которая усиливает падение на рынке.

ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ

У биржевых старожилов с крепкими нервами есть такое правило. Когда на рынках долгое время льется кровь (падение котировок обозначается красным цветом), это самое хорошее время для покупок. В этот период можно купить акции хороших компаний с очень неплохой скидкой. Представьте, что перед вами не ценные бумаги нефтяников или банкиров, а какие-нибудь товары (обувь или бытовая техника). И вы видите, что теперь те же кроссовки или холодильник продают на 30% дешевле, чем еще пару месяцев назад. Если вы и так хотели их купить, то сейчас для этого очень подходящий момент.

- По многолетнему опыту убежден, что покупать нужно именно в такие моменты. Когда у всех апатия, все в отчаянии, идут маржин-коллы, всем тошно от акций. Фондовый рынок — это важнейший элемент любой экономики. Здесь не только инвестируют, но и привлекают капитал. Вполне возможно, что кульминация должна быть где-то рядом. После таких резких падений бывает и резкий рост. Особенно в качественных фундаментальных историях, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, создатель телеграм-канала bitkogan.

Больше всего потеряли акции второго и третьего эшелонов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Один из вариантов — так называемые «дивидендные аристократы». Это компании, которые платят очень высокие дивиденды акционерам. Или те компании, у которых стабильная чистая прибыль и высокая рентабельность (отношение чистой прибыли к собственному капиталу).

- У компании, которая работает в прибыль, собственный капитал на акцию постоянно растет. Потому что к нему каждый раз добавляется заработанная чистая прибыль. Это и есть рентабельность. В этом случае котировки акций должны отражать рост собственного капитала. У акционера посредством вторичного рынка должна быть возможность получить эту прибыль. Чем выше темпы прироста, тем более интересен бизнес, - объясняет Василий Соловьев, председатель правления УК «Арсагера», со-автор книги «Заметки в инвестировании».

По его словам, в разные моменты котировки могут вести себя по-разному. На это влияют многочисленные факторы. В том числе негативная информация в СМИ. Но в конечном итоге акции стабильно работающих в прибыль компаний будут дорожать и приносить больше, чем ставки по банковским депозитам. Так устроена экономика. Тем не менее инвестиции в ценные бумаги всегда сопряжены с риском. Можно как хорошо заработать, так и много потерять. Об этом всегда нужно помнить.

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