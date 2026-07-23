Не упустить время быть мамой: что должна знать каждая женщина

Современные женщины часто откладывают рождение первого ребенка. Фото: Inna Vlasova / Shutterstock / Fotodom

Сегодня женщины рожают все позже: работа, желание «пожить для себя» и новые жизненные приоритеты сдвинули возраст рождения первого ребенка. Но природа не всегда готова ждать. Яичники могут истощиться уже после 30 - 35 лет и часто без каких-либо заметных проявлений. В России сегодня появились возможности, которых нет почти нигде в мире: бесплатная по ОМС проверка репродуктивного резерва и даже криоконсервация (заморозка) собственных яйцеклеток при сниженном запасе. Роботическая хирургия, современные скрининги рака шейки матки и молочных желез, сохранение беременности при онкологии, - уже реальность. Как воспользоваться этими возможностями с умом? KP.RU рассказал Роман Шмаков, доктор медицинских наук, профессор РАН, директором Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В.И. Краснопольского.

- Сейчас много говорят о бесплатной проверке репродуктивного здоровья. Женщина регулярно наблюдается у гинеколога, ничего не беспокоит, болей нет. Стоит ли в таком случае прицельно проверять репродуктивный потенциал?

- Это действительно уникальная программа, насколько я знаю, существующая только в Российской Федерации. Аналогов в мире по такому системному подходу к проверке репродуктивного здоровья пока нет. Конечно, это нужно делать.

Современные женщины часто откладывают рождение первого ребенка. Если раньше в 25 лет уже считалось «поздно», то сейчас 25 лет – это, как будто, еще рано. А яичники могут истощиться уже в 30 – 35 лет. И стоит понимать, что истощение яичников может происходить без ярких проявлений, клинических симптомов. Когда начинается ранняя менопауза, симптомы могут быть, а могут и отсутствовать. Поэтому важно знать для себя, истощаются ли яичники, и при необходимости сохранить генетический материал - ооциты (яйцеклетки). В Москве, например, действует уникальная программа биоконсервации (криоконсервации) ооцитов. Это дает возможность сохранить собственный генетический материал для будущих программ ЭКО.

Так что я считаю, что пройти такую проверку точно имеет смысл.

- Вы отметили, что возраст первого материнства растет. С чем это связано? Что показывает ваш опыт?

- Прежде всего это стиль жизни. Поколение изменилось. Молодые девушки часто не хотят рожать в 20 – 25 или даже в 30 лет - они строят карьеру, хотят пожить для себя.

Государство сейчас активно продвигает многодетность: есть социальная и материальная поддержка. Но тенденция общемировая такова, что количество детей в семьях резко снижается не только в России, Европе и Америке, но даже в традиционно многодетных африканских странах.

Это в большей степени социальный феномен, а не вопрос здоровья. При этом растет продолжительность и активность жизни. То, что раньше считалось пожилым возрастом (50 лет), сейчас - период активной, полноценной жизни. Меняются даже критерии «молодой» и «возрастной» женщины.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ БЫТЬ МАМОЙ

- С какого возраста женщине стоит серьезно проверить свой репродуктивный потенциал, чтобы не упустить время? Особенно если есть риск незаметного истощения яичников или ранней менопаузы?

- Условно критический возраст - после 35 лет. Если к 35 годам у женщины нет детей, стоит задуматься о проверке. В 40 лет ситуация уже более сложная. Самостоятельная беременность всегда лучше, чем криоконсервация с последующим ЭКО. Меньше осложнений, естественное зачатие и роды предпочтительнее. Поэтому в 35 лет уже нужно серьезно об этом подумать.

КРИОБАНК МОИХ ЯЙЦЕКЛЕТОК

- Криоконсервация - интересная возможность. Как подойти к этому разумно, без перегибов? Ведь не стоит, возможно, откладывать материнство «на потом», даже до 50+.

- Сама технология криоконсервации не новая, она давно апробирована. Новое в том, что в Москве (и в некоторых других регионах) при сниженном овариальном резерве – запасе яйцеклеток, когда гормон АМГ от 1,2 до 1,49 нг/мл, - а также во многих регионах при тяжелых заболеваниях, например перед противоопухолевым лечением, можно создать криобанк собственных яйцеклеток - и это стало доступно бесплатно по ОМС.

Криоконсервация ооцитов – это уникальный способ подстраховаться, но никак не планирование беременности на зрелый возраст. Во-первых, с годами накапливаются экстрагенитальные заболевания (болезни, не связанные напрямую с репродуктивной системой), которые могут отразиться на беременности, привести к осложнениям. Во-вторых, выносливость организма с годами снижается. Беременность - это серьезное испытание для женщины. То, как она проходит в возрасте 20 – 30 лет, поверьте, не сравнится с возрастом 40-50 лет.

Сегодня женщины рожают все позже: работа, желание «пожить для себя» и новые жизненные приоритеты сдвинули возраст рождения первого ребенка. Фото: Kseniya Maruk / Shutterstock / Fotodom

- То есть криоконсервация - не панацея, которая позволяет продлить репродуктивный возраст подольше?

- Нет, конечно. Это инструмент на определенный период. Рождение ребенка лучше планировать в молодом возрасте. Естественные роды полезнее для малыша, чем кесарево сечение. А лактация (грудное вскармливание) по многим исследованиям повышает IQ детей. После 50 лет лактация возможна, но ситуация совсем другая. Я бы не рекомендовал поздние роды.

МАТЕРИНСТВО В 35: «ПЛЮС» И «МИНУС»

- Какой возраст вы считаете оптимальным для первого ребенка с биологической точки зрения?

- До 35 лет. Раньше оптимальным считался возраст до 30, сейчас критерии изменились. Современная молодежь, как правило, ведет более здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, минимум вредных привычек. Поэтому до 35 лет - это вполне нормальный и комфортный возраст.

- 35 – 45+ — это уже возраст с повышенными рисками?

- Возрастает риск генетической патологии плода, в частности синдрома Дауна. Поэтому важны качественные скрининги на пороки развития и хромосомные аномалии. Сейчас доступен неинвазивный пренатальный тест (безопасный анализ крови матери), который по новому порядку оказания помощи доступен широкому кругу женщин, кто входит в зону повышенного риска.

- А стоит ли в 45+ вообще задумываться о первом ребенке? Или лучше рассмотреть другие пути материнства?

- Каждый случай индивидуален. Бывают жизненные ситуации: потеря ребенка, отсутствие партнера и так далее. Если нет медицинских противопоказаний, мы помогаем. Но это не рутинная история, которую можно рекомендовать всем.

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ

- Какие ключевые нововведения в правилах ведения беременности произошли в последние годы?

- Принят новый Порядок 747 оказания медицинской помощи. Главное, что сделано, - акцент на генетическое обследование и неинвазивную пренатальную диагностику. Обновлены клинические рекомендации по ведению беременности - они основаны на доказательной медицине и крупных международных исследованиях. Теперь тактика единая, без разнобоя мнений.

С этого года внедрена программа «Школа материнства» (оплачивается по ОМС). Она включает пять посещений за беременность с участием обоих родителей: акушеры-гинекологи, психологи, неонатологи. В первом триместре рассказывают о беременности, во втором - о родах (включая партнерские), в третьем - о лактации и уходе за ребенком. Это гораздо надежнее, чем искать информацию в интернете.

КОГДА ВСЕ СЛОЖНО, НО ВЫХОД ЕСТЬ

- Какие современные технологии в вашем институте помогают спасать жизнь и здоровье при тяжелых осложнениях?

- В гинекологии - роботическая хирургия, самая современная модель. Она позволяет выполнять сложнейшие операции, в том числе у пациенток с ожирением, где обычная лапароскопия даже через очень маленькие проколы технически очень сложна.

В акушерстве - это операции при врастании плаценты с участием эндоваскулярных хирургов (баллонирование крупных сосудов для контроля кровотечения). Также фетальная хирургия при различных заболеваниях плода, операции плоду внутриутробно на 20 – 24-й неделе.

Не упустите время быть мамой. Фото: ANNA GRANT / Shutterstock / Fotodom

- При онкологическом диагнозе беременность раньше часто считалась абсолютным противопоказанием. Как сейчас?

- Почти в 95 - 100 % случаев беременность можно сохранить. Главное - это вовремя начать лечение. Катастрофические ситуации, первый триместр и необходимость тяжелой химиотерапии, например, при меланоме или раке желудка, бывают редко.

Мы тесно сотрудничаем с онкологами из Института Герцена, онкоцентра им Н.Н. Блохина, и из гематологического центра. За 25 лет накоплен огромный опыт, разработаны четкие алгоритмы. Сейчас мы приближаемся к тем же подходам, что и у небеременных: сохраняем репродуктивный материал, проводим органосохраняющие операции (например, секторальную резекцию молочной железы вместо радикальной мастэктомии), защищаем плод.

- Есть ли прорывные направления, на которые вы возлагаете большие надежды в лечении онкологии у беременных?

- Новые препараты во время беременности использовать сложно из-за риска тератогенного эффекта (влияния на развитие плода). Главный прорыв - это то, что мы научились сохранять беременность в большинстве случаев, чего 20 лет назад практически не было. Мы почти никому не прерываем беременность по онкологическим показаниям при онкологических и других тяжелых экстрагенитальных заболеваниях, трансплантированных органах.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

- Как женщине после 45 лет лучше защитить себя от рака шейки матки и молочной железы?

- Регулярно проходить скрининги по четким рекомендациям: кольпоскопия (детальный осмотр шейки матки с увеличением), онкоцитология (мазок на рак шейки матки), УЗИ или маммография молочных желез (в зависимости от возраста). Чем старше женщина, тем больше роль маммографии.

- Какие главные рекомендации вы дали бы женщине 35 – 45 лет, планирующей беременность?

- Спланируйте беременность. Пройдите полное обследование: скрининг на инфекции, УЗИ матки и яичников, онкоцитологию шейки матки, консультации специалистов. Есть готовая программа подготовки к беременности - следуйте ей. Это лучший способ минимизировать риски и повысить шансы на рождение здорового ребенка.

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