Паулина Андреева, отгуляла на свадьбе младшего брата Фото: скриншот видео.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, 37-летняя актриса и сценаристка Паулина Андреева, отгуляла на свадьбе младшего брата. Вообще у артистки, которую при рождении звали Екатерина Андреева (она сменила имя перед поступлением в театральный вуз, чтобы ее не путали с известной телеведущей) двое младших братьев – Игорь и Борис.

Родители Паулины и ее братьев не имеют отношение к миру театра и кино, их мать Мария Федоровна – ландшафтный дизайнер, а отец Олег Владимирович – бизнесмен. Но Игорь Андреев выбрал творческий путь, как и его сестра. Он работает актером и ведущим мероприятий – правда, в родном и для Паулины Санкт-Петербурге. Кстати, свадьба Андреева и его избранницы Маргариты Котовой тоже прошла в северной столице. Невеста работает ивент-менеджером, а потому, как написали СМИ, сама занималась организацией торжества.

Жених же участвовал в развлекательной программе: играл для невесты на саксофоне и пел. Одним из самых ярких моментов праздника стало выступление самой Паулины. Актриса переделала слова композиции из сериала «Оттепель» 2013 года, после которого она стала звездой, пошутив о внешнем сходстве невесты Маргариты с самой собой.

«Ах, Игорь, скажи, дорогой, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?» - спела Паулина. Дело в том, что Маргарита и правда очень похожа на свою золовку.

Напомним, что Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука в сентябре 2019 года, в марте 2021 года у супругов родился сын Иван. Однако спустя 5 лет брака Паулина и Федор развелись.