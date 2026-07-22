Скандал с поступлением дочери Пересильд в киношколу получил продолжение: Дарью Мороз разгромили за блат

Юлия Пересильд горой встала за дочь Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино (МШК) вызвало скандал. Публика решила, что дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя попала в учебное заведение из-за связей знаменитых родителей. Девушка пропустила итоговый конкурс. Оправдываться пришлось всем: и самой Анне, и ее звездной маме, и Дарье Мороз. Именно к ней на курс поступила Пересильд-младшая. Вот только их заявления еще больше взбудоражили людей. Публика публично разгромили бывшую жену Константина Богомолова.

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК). Год обучения там стоит около одного миллиона рублей, но конкурс все равно был огромный, как и в любом театральном вузе. 17-летняя Анна Пересильд ради мечты окончила школу на год раньше, сдав ЕГЭ после 10-го класса. Она пошла на курс Дарьи Мороз, которая ведет в киношколе "Актерское искусство".

Алексей Учитель хотел, чтобы дочь поступила в ГИТИС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это возмутило народ. Люди говорят, что звездную наследницу зачислили, пока остальные демонстрировали таланты и до утра ждали оглашения списков. Публика атаковала как Анну, так и Мороз, призвав их к ответу.

Дарье пришлось публично объясняться. По словам актрисы, никакого блата у Анны не было. Мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила, так как была на съемках.

"Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемок. Это заранее было оговорено со мной", - сообщила артистка.

Однако такое объяснение лишь еще больше взбесило публику. Актер Влад Прохоров, окончивший Школу-студию МХАТ, раскритиковал оправдание Мороз. По его словам, он не может представить ситуацию, при которой абитуриент театрального вуза не приходит на конкурс из-за съемок. Но в итоге поступает в обход остальных претендентов.

Анна Пересильд давно снимается в кино Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист отметил, что это и есть блат и несправедливо по отношению к тем, кто годами пытается пробиться в театральный. "Просто ужас. И самый главный вопрос: вам не стыдно? Это обесценивание актерской профессии. И просто некрасиво по отношению к людям, которые поступают годами и верят, что стать артистом возможно", - обратился он к бывшей жене Константина Богомолова.

Не смогла молчать и Пересильд-старшая. Актриса посоветовала завистникам обратить внимание на себя. "Следящие за каждым вздохом и каждым шагом. Вы можете продолжать дальше этим заниматься, сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша..." - написала в блоге 41-летняя знаменитость.

Подписчики указали Юле, что речь идет о социальном неравенстве. И тут Пересильд прорвало: "Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость. Я это прожила сполна".

Напомним, Анна подавала документы сразу в несколько театральных вузов Москвы. Ее отец надеялся, что дочь поступит в ГИТИС. Именно этот институт в свое время окончила ее мама. Но Пересильд-младшая выбрала МШК, так как в вузе студентам разрешено сниматься в кино, тогда как в других театральных институтах это не приветствуется.

"Мне хочется, чтобы все было честно. Если мне будут разрешать сниматься, я должна относиться к учебе серьезно", - резюмировала Анна.