Ксения Собчак сделала неожиданное признание о ребенке от Константина Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов женаты семь лет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак семь лет счастлива со вторым мужем Константином Богомоловым. Блондинку не раз подозревали в беременности от режиссера. Она, в свою очередь, долго обходила вниманием ответы на вопросы на столь деликатную тему. А на днях все же решила высказаться.

Ксения Собчак и Константин Богомолов растят детей от прошлых браков. У нее есть сын Платон, который родился в 2016 году. У Константина - дочь-подросток Аня от Дарьи Мороз.

Собчак и Богомолов много времени проводят с отпрысками. При этом совместных наследников они не спешат рожать. В одном из интервью Ксения обмолвилась, что Платон категорически против появления брата или сестры, так как не хочет делить с ними мамино внимание.

Режиссер без ума от жены Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мороз, в свою очередь, недавно рассказала, что Анна часто проявляет характер. В итоге она отправляет дочь к папе. Режиссер ей всегда рад. В доме Собчак у нее есть своя комната.

Меж тем поклонники Ксении и Константина с замиранием сердца ждут, когда же телеведущая родит от режиссера. В недавнем интервью Собчак пролила свет на возможное пополнение в семье.

Вторая жена Богомолова намекнула, что не готова становиться мамой во второй раз. "По разным причинам, скажем так. Но в любом случае для меня психологически это очень сложное решение", - заявила телеведущая Иде Галич.

По словам Собчак, ребенок - это серьезнейшее изменение жизни. "Для меня выйти замуж - не настолько важное событие, насколько ребенок. В первом браке ребенок появился после четырех или пяти лет брака. Для меня это очень сложное решение", - заявила блондинка.