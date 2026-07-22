Больная раком Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова: вот что случилось

Мария Баталова в шоке от иска на 13 миллионов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осиротевшая дочь Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко, с детства страдающая от ДЦП, получила иск на 13 миллионов рублей. Такую сумму с нее требует больная раком Наталья Дрожжина. 58-летняя Мария Баталова сообщила, что ее крайне изумили претензии актрисы.

Все многомиллионные активы семьи Баталовых после смерти Гитаны Леонтенко перешли к дочери Марие Баталовой. Но за них еще надо биться. "Имущественное благо было приобретено Баталовой Марией Алексеевной исключительно за счет средств Дрожжиной Натальи Георгиевной. Возникло неосновательное обогащение", - гласит текст искового заявления к наследнице капиталов.

Как стало известно, у Дрожжиной с 2012 года была доверенность, по которой она могла распоряжаться всем имуществом семьи Баталовых. Актриса и ее муж-юрист Михаил Цивин инвестировали средства Марии и Гитаны Аркадьевны. Они купили в центре Москвы три комнаты в коммуналке.

Эти комнаты можно было бы обменять на шикарную квартиру. Ее Дрожжина и Цивин планировали передать Марии.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин раньше распоряжались деньгами Баталова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Дрожжина уверяет, что приобретала комнаты на свои собственные деньги, но записала на дочь Баталова. Теперь больная раком артистка требует вернуть потраченные средства.

"Сейчас мы считаем это неосновательным обогащением на 13 миллионов рублей. Это цена комнат. Они находятся в собственности покупателя. В то же время покупатель подтверждает, что не платил за эти комнаты. Но средства взысканы с Дрожжиной", - заявил адвокат актрисы.

Мария уверяет, что не могла попасть в эти комнаты. Там сменили замки. Потому Баталовой пришлось вызывать полицию. Дверь в квартиру вскрыли. Страдающая от ДЦП Мария увидела, что из комнат пропали шкаф и кровать.

Получив иск на 13 млн, звездная наследница пришла в шок. "Мне прислали письмо, что я должна 13 миллионов. Судари и сударыни, они сняли у нас со счетов гораздо больше! Они мстят нам. За то, что мы с матушкой вовремя опомнились, доказали поддельную подпись", - негодует неизлечимо больная дочь актера.

По ее словам, те самые комнаты купить семью уговорили именно Дрожжина с Цивиным. "Они взяли все карты. Михаил и Наталья по сути опутали нас для своих дел. Что же это за чистилище такое?" - гласит текст ее письма, которое обнародовали в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.