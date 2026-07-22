Герой спецоперации «Z» Дмитрий Дашиев выполнил задачу и сохранил мотогруппу

Рядовой Евгений Панин и Ефрейтор Дмитрий Дашиев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

СОРВАЛ МАНЕВР ПРОТИВНИКА

Рядовой Евгений Панин

«Рядовой Евгений Панин в составе расчета БПЛА выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки.

В ходе боевой работы Панин обнаружил скрытое передвижение живой силы противника вблизи линии боевоего соприкосновения, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию.

Получив команду на уничтожение выявленной цели, Евгений оперативно передал координаты расчету FPV-дронов, который прямым поподанием по группе противника, уничтожил её.

Благодаря бдительности рядового Евгения Панина удалось сорвать ротацию подразделений противника».

ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ И СОХРАНИЛ МОТОГРУППУ

Ефрейтор Дмитрий Дашиев

«Ефрейтор Дмитрий Дашиев в должности номера расчета в составе мотогруппы выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на позиции российских подразделения.

Двигаясь по маршруту, группа Дмитрия попала под интенсивное воздействие FPV-дронов противника. Несмотря на угрозу для жизни, Дашиев, умело маневрируя, вывел группу из-под вражеских беспилотников, своевременно доставив груз на позиции.

В ходе разгрузки боеприпасов и материальных средств в воздухе появился ударный БПЛА противника, который Дмитрий уничтожил меткими выстрелами из стрелкового оружия.

Благодаря умелому руководству и решительным действиям ефрейтора Дмитрия Дашиева боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы».