«Чтобы папа набрал миллиард подписчиков»: Дмитрий Маликов взял интервью у 8-летнего сына

Марк пожелал всем «счастья, здоровья, удачи, стремления к цели, подарков, желаний и хорошего лета»

56-летний певец и композитор Дмитрий Маликов взял интервью у своего сына Марка. Второй ребенок музыканта и его жены Елены Изаксон (старше мужа на 7 лет) появился довольно поздно, когда его старшей сестре Стефании было уже почти 18 лет. 26-летняя Стеша уже окончила факультет международной журналистики МГИМО и сейчас занимается развитием собственного бренда одежды. 8-летний Марк пока учится в школе – в элитной гимназии им. Примакова, где обучаются многие дети знаменитостей.

В соцсетях Дмитрий Маликов выложил ролик, в котором смиксовал ответы сына и свои собственные, которые он давал в интервью много лет назад. Например, так Марк ответил на вопрос о своих мечтах: «Чтобы у всех все было хорошо, чтобы никто не болел, чтобы все были счастливы». А потом добавил: «Мечтаю, чтобы папа набрал миллиард подписчиков. Что нужно делать, чтобы набрать миллиард подписчиков? Надо снимать просто очень интересные ролики, в которые вникают всякие люди. И все. Надо просто стараться, стремиться к цели».

А вот как на этот вопрос ответил ранее Маликов-старший: «Чтобы мы все жили хорошо, чтобы у всех людей было хорошее настроение. И мне бы хотелось лично, мне бы хотелось писать, продолжать, чтобы каждая моя новая песня была не похожа на предыдущую, чтобы они были все лучше и лучше».

Рассказал маленький Марк и о своей цели: «Хорошо закончить школу, хорошо провести свою жизнь. Хорошо играть в баскетбол, ну как бы просто на любительском уровне».

Кажется, сам Маликов удивился, когда его сын ответил на вопрос «Кто твой любимый персонаж в кино или в литературе?». «Конечно, ты», - заявил ребенок звезды.

В конце видео Марк пожелал всем «счастья, здоровья, удачи, стремления к цели, подарков, желаний и хорошего лета».

Раньше Дмитрий рассказывал, что их с Еленой сын растет любознательным и активным ребенком, а еще интересуется музыкой. Мальчик некоторое время занимался танцами, а потом увлекся спортом.

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