Россиянам стыдно после шокирующего поступка Сергея Безрукова: "Пусть люди знают!"

Сергей Безруков ошеломил поступком Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Безруков ошеломил неожиданным поступком россиян. Актер Анатолий Кот сообщил, что артист оплатил учебу своим студентам во ВГИКе.

Актер Анатолий Кот поделился откровением о Сергее Безрукове. Артист искреннее восхищен поступком коллеги. "Я очень благодарен Сергею Витальевичу. Это невероятно", - сообщил Кот в эфире программы "Между дублями".

По его словам, в этом году его старшая дочь Алиса окончила ВГИК. Она училась на курсе у Безрукова. Для народного артиста этот набор стал первым в качестве мастера.

Девушка не смогла пройти на бюджет. Однако за все четыре года учебы ни она, ни другие студенты не заплатили ни рубля.

"Встречаемся с Алисой, она говорит: «Папа, Сергей Витальевич вот что сказал: "Я в свое время учился бесплатно. И мои все ученики будут учиться бесплатно все четыре года". Он снялся в рекламе и заплатил за всех, за все четыре года, за весь свой курс»", - раскрыл шокирующий поступок артиста Кот.

Сам же Безруков о том, что подарил студентам возможность учиться бесплатно, говорил публично так: "У меня ребята, которые платники, я все годы за них платил. У меня весь курс бесплатный. Потому что я считал, что здесь должна быть здоровая конкуренция, а не некая ущербность. Типа кто-то на бюджете, а я плачу... Когда я учился в Школе-студии МХАТ, все было бесплатно. Я получал Евстигнеевскую стипендию".

Актер бесплатно снимается у начинающих режиссеров Фото: кадр из фильма.

Он относится к своим студентам, как к детям. "Поэтому я и снимаюсь в рекламе, чтобы пополнять по бюджету. Чтобы я мог возить своих ребят на фестивали, чтобы они развивались, смотрели. И, конечно, это все бюджеты, которые ты берешь на себя. Поэтому чуть-чуть схожесть с папой есть, когда ты как папа помогаешь, проплачиваешь. А дальше - сами", - говорил он.

Кстати, помимо того, что Безруков оплачивает обучение студентов, актер помогает и начинающим режиссерам. Он бесплатно снимается. Артист даже придумал специальный термин для такой поддержки начинающих режиссеров: своеобразная творческая повинность, "кинодесятина".

Россияне шокированы благородством звезды "Бригады". Дело в том, что многих раздражает реклама с Безруковым. Народ считал, что и без того небедный актер хватается за любую работу из жадности. Но оказалось, что мотив у Сергея Витальевича был совершенно иной.

"А мы ругаем его за рекламы, даже не подозревая истинных порывов человека", "Пусть люди знают!", "Это поступок, достойный уважения", "Чудо из чудес. Очень благородно", "Оказывается он деньги на обучение отдал", "Сергей, я дико извиняюсь", "Замечательный актер", "Мне стыдно, что я ругала Безрукова за рекламу… Он оказывается не для себя зарабатывал", - делятся поклонники.