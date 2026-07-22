Полина Диброва подает в суд на облившую ее грязью бывшую жену Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Год назад Полина Диброва рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым и развелась с ним ради новой любви. Очередным избранником 36-летней красавицы стал бизнесмен Роман Товстик. Ради Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли остаться друзьями и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело посвящает Полине и бывшему мужу разгромные посты. Хотя Роман оставил ей огромный дом на Рублевке и платит алименты, бывшая супруга постоянно заявляет, что этих средств недостаточно. Кроме того, она то и дело говорит нелицеприятные вещи о его новой даме сердца.

Бывшая жена Товстика называет Полину разлучницей, укравшей у нее мужа и разрушившей ее семью. Последней каплей стал пост, который Елена опубликовала в день рождения Дибровой. Недавно Полина отметила 37-летие, и заклятая соперница решила своеобразно поздравить ее.

«Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя наркоманской любви. День рождения той самой «подруги», крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья. Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие. Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей», - написала бывшая жена миллионера на своей странице.

Терпение Дибровой лопнуло, и она решила подать в суд иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила адвокат Полины Марина Дубровская.

«Ну вот триггер - это последние высказывания, ну а так, если вы наблюдали, она примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск», - рассказала юрист «Пятому каналу».

Елена обвинила экс-супруга и его новую избранницу во многих серьезных вещах. По ее словам, Полина и Роман регулярно подвергают детей опасности: катают без спасательных жилетов в открытом море, учат пить водку и селят в отелях категории «18+». Все это, по мнению Дибровой, не соответствует действительности.

Напомним, 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина расстались летом прошлого года. Супруга шоумена ушла из дома с младшими детьми и поселилась в роскошном особняке на Рублевке вместе с Романом Товстиком.