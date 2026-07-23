На афише к фильму «Шербурские зонтики» Денёв можно узнать только по зонтику

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА, CAP/PLF Global Look Press

Такая выставка впервые не только в Москве, но и в России. Больше 60 лет кубинские плакаты лежали под спудом в музейных архивах, их не показывали публике. Но сейчас, когда обменных выставок стало в разы меньше, дошли руки и до запасников. И слава богу. В них хранятся настоящие шедевры.

Теперь посетители Пушкинского музея смогут увидеть лучшие образцы графики золотого века кубинского плаката. В начале 60-х их привезла в Москву сотрудница музея, которая была на Острове свободы в длительной служебной командировке, помогала организовывать там музейное дело. За это кубинцы одарили её плакатами и киноафишами.

На выставке представлено более 140 киноафиш, политических и художественных плакатов, созданных после Кубинской революции 1959 года художниками, карикатуристами, фотографами, дизайнерами. Экспозиция включает работы выдающихся художников-графиков: Феликса Бельтрана, Альфредо Ростгаарда, Рафаэля Моранте, Ньико и других.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В отличие от их коллег из СССР, где безраздельно господствовал соцреализм, на Кубе был праздник творческой свободы. Ничто не сдерживало художников в самовыражении, кроме верности генеральной линии партии и революции. Они работали во всех направлениях современного искусства, включавших элементы поп-арта, оп-арта, психоделики, модернизма. Так родился кубинский стиль, довольно узнаваемый. Функциональная и прикладная киноафиша превратилась в культурный феномен, в произведение искусства. Неслучайно ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960–1970-х годов к мировому наследию человечества и включила в программу «Память мира».

Один из залов экспозиции посвящен агитационным плакатам. Знаменитый девиз повстанцев: «Родина или смерть! Мы победим!» призывает сплотиться вокруг революции. Политический плакат лаконичен, в пояснениях не нуждался, он эмоционально воздействует на публику, вселяя непоколебимую веру в победу и ненависть к врагу. Обязательно изображена винтовка, защищающая революцию, и сжатый кулак – символ протеста.

В другом зале (а всего залов семь) – киноплакаты, которые были не только средством идеологического воздействия. Они сделаны с художественным артистизмом.

"Тимур и его команда" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Афиша фильма "Сережа" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В стране, где в середине прошлого века большая часть населения была неграмотной, кино в буквальном смысле было «важнейшим из искусств», выполнявшим пропагандистскую, образовательную и развлекательную функции. Читать кубинцы не умели, зато активно посещали кинотеатры. В 1940-м году Гавана занимала первое место в мире по посещаемости кинозалов. Люди смотрели и голливудские фильмы, и латиноамериканские мелодрамы. После революции на Остров свободы пришло европейское и советское кино.

Афиши для фильмов создавали местные художники. Они отказались от голливудского принципа глянцевого изображения звезд. Тем более, что американская кинопродукция почти полностью исчезла с экранов. Появился новый узнаваемый кубинский стиль – в чем-то наивный, аскетичный, метафоричный, парадоксальный и остроумный. На афише к музыкальной мелодраме «Шербурские зонтики» неподготовленный зритель едва ли узнает красавицу Катрин Денев, сыгравшую в этом фильме главную роль. Разве что только по зонтику. На плакате к советской приключенческой картине «Тимур и его команда» главный герой скорее похож на Мурзилку, чем на канонического советского пионера. На афише к ещё одному нашему довоенному пропагандистскому фильму «Юность Максима», в котором поют «Крутится, вертится шар голубой», в руках революционера-подпольщика Максима не маузер или наган, а знакомый кубинцам мачете.

И много других открытий чудных ждёт посетителей выставки «Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов» в Галерее ГМИИ им.Пушкина. Выставка проходит с 21 июля по 22 ноября. Цена билетов: 700 - 900 рублей.

Читайте также:

«Сашу от страха парализовало, не мог кричать»: Дарья Донцова рассказала о пережитом ужасе – её внука чуть не загрызла собака

"Только когда мне исполнилось 50, я поняла, о чем пою": народная артистка СССР Нани Брегвадзе празднует юбилей