Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

На полях министерской встречи АСЕАН в Маниле состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио. Встреча началась в 11:54 по местному времени (06:54 мск) в Филиппинском международном конференц-центре и продлилась 35 минут.

Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле: о чём говорили за закрытыми дверями Около 35 минут длились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле. Рассказываем, о чём говорили за закрытыми дверями

Перед началом переговоров глав делегаций России и США на саммите АСЕАН Фото: REUTERS.

Встреча Лаврова и Рубио, последние новости на 23 июля 2026

Предыдущие личные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран прошли в феврале этого года. Инициатором встречи выступила американская сторона.

Переговоры прошли перед самым вылетом Лаврова из Манилы, когда ключевые мероприятия по линии АСЕАН уже завершились.

Как сообщили в российском МИД, Сергей Лавров описал американскому коллеге фактическое положение дел на поле боя в украинском конфликте и заявил о том, что накачивать Киев вооружениями недопустимо. Отдельно коснулся наш министр политики стран Европы, которые мечтают нанести «стратегическое поражение» нашей стране.

Глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с американской делегацией Фото: REUTERS.

При этом глава российской дипломатии подтвердил приверженность Москвы предложениям, которые прозвучали с американской стороны во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

О чем еще говорили на встрече Лавров и Рубио

Говорили Лавров и Рубио и о ближневосточном конфликте — обстановке в Персидском заливе.

Отдельную часть переговоров дипломаты посвятили возобновлению культурных связей России и США и контактам «Роскосмоса» и «НАСА» — и глава нашего МИД, и американский госсекретарь приветствовали эту тенденцию. При этом острым вопросом остаются проблемы работы российских дипломатических миссий в Америке, которые фактически были лишены объектов собственности. Возможная нормализация их деятельности тоже стала предметом беседы.

Напомним, накануне встречи Лавров заявлял, что планирует поинтересоваться у Рубио об актуальной позиции Вашингтона по поводу мирного урегулирования украинского конфликта. Сергей Викторович подчеркивал: Вашингтон участвует в наведении украинских вооружений на цели в нашей стране, в том числе гражданские объекты.

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Лавров и Рубио с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США провели уже пятую личную встречу, а также 11 телефонных разговоров.

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