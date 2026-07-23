Пелагея стала козой по имени Козетта. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все, кто родился в СССР, помнят советско-румынский мюзикл «Мама» по мотивам сказки о волке о семерых козлятах. Маму-Козу там играла Людмила Гурченко, а коварного Волка - Михаил Боярский. Но «Зубастая няня» - не ремейк этого фильма, а киноверсия российского мюзикла, премьера которого состоялась еще в 2009 году. На сцене играли и пели Нонна Гришаева, Анна Ардова и Игорь Верник. А в фильме главную роль исполнит певица Пелагея, для которой это дебют в кино.

Пелагея и продюсер Лина Арифулина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ее героиню зовут Козеттой (видимо, в честь героини «Отверженных»). Ее дети-козлята - участники музыкального ансамбля. А отец-Козел семью бросил. Волка же зовут Морис Волконский, и он вегетарианец, вопреки всем законам биологии; вопреки им же, он влюбляется в Козетту до такой степени, что устраивается в ее семью няней. Отдельная ирония в том, что Волка играет Зайцев - актер Кирилл Зайцев, известный широкой аудитории по роли Финиста в цикле «Последний богатырь», а также по «Движению вверх» и «Союзу спасения».

Яна Чурикова (Ворона) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще в фильме снимаются Александра Ребенок (ее героиня - Лиса, влюбленная в Волка), Яна Чурикова (Ворона, ведущая концертов), Наталия Медведева (парикмахерша-Альпака), Артем Ткаченко, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин и другие. Съемки проходят в кинопарке «Москино» в Новой Москве: для них основательно трансформировали город, построенный когда-то для «Буратино».

Александра Ребенок (Лиса) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чурикова на съемках рассказала журналистам, что восхищена костюмами и гримом - «в нашу эпоху искусственного интеллекта, когда все дорисовывается на следующих фазах производства, мы, кажется, единственная картина, которая заморочилась с костюмами и макияжем до такой степени». Она сказала, что для нее это неожиданный опыт - вживаться в образ кого-то, кем она не является, хотя Ворона в фильме занимается, в общем-то, тем же самым, чем и сама Яна на основной работе. (Стоит напомнить, что с продюсером «Зубастой няни» Линой Арифулиной они знакомы очень давно — еще на самой первой «Фабрике звезд» 2002 года Чурикова была ведущей, а Арифулина продюсером).

Наталия Медведева (в прошлом звезда Comedy Woman) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А Пелагея о своей роли говорит: «Предложения сняться в кино были и раньше, но либо мне не нравился сценарий, либо я понимала, что не справлюсь с ролью. Когда Лина предложила мне сыграть Козетту, у меня тоже возник внутренний «жим-жим», но Лина в меня вселила уверенность, что все получится. Сейчас абсолютно весь мой график посвящен съемкам: давно себе не позволяла освободить столько дней от концертной деятельности. А еще я пошла на невероятные жертвы: обесцветила свои соболиные брови! Приняла волевое решение, потому что так образ получается чище. Я уверена, что фильм будет потрясающим: невероятные декорации, такая классная команда — люди здесь укушенные кинолюбовью... Наша история встречается не только в волшебном лесу, но и часто в жизни. Бывает, что женщины остаются один на один с трудными обстоятельствами, рассчитывают только на себя, на свои силы, которые непонятно откуда берутся. Воспитывают деток, занимаются при этом бизнесом, жертвуют творчеством. И надежда на то, что все будет хорошо, никогда не должна умирать. Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить. Нам просто нужно всегда оставлять местечко в сердце для того, чтобы когда появится тот самый, мы сразу были готовы».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссером фильма стал 31-летний Денис Виленкин, кинокритик, поставивший ряд короткометражек и сериал «Разочарованные». В прокат фильм выйдет в 2027 году.

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