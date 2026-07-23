Украинские пожарные тушат огонь по следам ракетного удара Фото: REUTERS.

Украина снова в недоумении – почему-то западные судоходные компании закрыли для себя возможность захода в украинские порты на Черном море (других, собственно, у страны уже нет), и теперь украинские эксперты в недоумении «чешут репу» или что еще себе и друг другу: «А нас-то за що?»

- Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев - государство со своей стороны ничего не ограничивало, - заявил министр аграрной политики Незалежной Тарас Высоцкий.

Напомним, что вчера крупнейшая международная судоходная компания Maersk со штаб-квартирой в Дании объявила, что прекращает работу в Украине из-за усиления российских ударов по судам и портам Украины, и теперь свои корабли компания перенаправляет в румынский порт Констанца. А вслед за ней после того, как страховые компании отказались страховать риски, аналогичные решения о прекращении работы через порты Украины приняли и другие судоходные компании в других странах.

Решение для бандеровского режима на Украине очень серьезное – ведь именно через морские перевозки проходит 80% поставок вооружений и военной техники для ВСУ. Не просто так Минобороны России сообщает каждый раз, что удары наносятся по судам, перевозящим грузы в интересах ВСУ. Хотя, в принципе, любой груз, что на Украину, что из украинских портов является перевозкой в интересах ВСУ, поскольку даже вырученные от экспорта того же зерна деньги Киев тратит, по большей части, на военные действия.

Вид на горящий сухогруз с пляжа Одессы Фото: REUTERS.

- Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность. За последние несколько дней российские военные разбомбили как минимум три гражданских грузовых судна. Несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения. Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины – именно в разгар сезона, - вдруг озаботился мировыми проблемами глава МИД Украины пан Андрий Сибига. - Миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если эти действия продолжатся.

Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

И тут же объявил, что Киев созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу действий Москвы. Нормальный ход, поскольку на этом же заседании можно будет уделить особое внимание действиям Украины по провоцированию мирового кризиса не только в продовольственной, но и в сфере нефтедобычи. Буквально вчера Казахстан объявил, что прекращает поставки по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск из-за постоянных атак ВСУ на танкеры, которые забирают в этом российском порту нефть, добытую в Казахстане крупнейшими американскими компаниями. В сочетании с тем, что Трамп пока так и не может распечатать Ормузский пролив, из-за чего, ввиду дефицита нефти, цена на нее уже вплотную подбирается к 100 долларам США за баррель, вопросы к Киеву наверняка имеются и у американцев. Тем более, что они уже не раз просили Украину не наносить свои удары по объектам КТК.

А потому традиционный украинский вопрос «а нас-то за що?» просто не имеет в этом, как и во многих других случаях, права на существование. За удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях, безудержную радость на Украине от видосиков с ударами по российским и приписываемым к российскому «теневому флоту» судам. За перепосты этих видосиков и язвительные комментарии. И за многое, многое другое.

Россия, которую снова буквально вынудили к таким действиям, как и к шагам другого рода, в очередной раз показала, что в «морскую блокаду», как и в иные «игры» можно играть вдвоем. И у нас гораздо больше шансов на победу, чем у нашего врага. Остается только надеяться, что от тактики «ответов» на всякого рода действия бандеровского режима в Киеве мы уже перейдем к превентивным ударам. Не удары возмездия и ответы, а планомерный вынос и уничтожение всего и вся, что помогает сопротивлению ВСУ.

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